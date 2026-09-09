iniciativa pionera
La RFEF presenta el seu pla de fertilitat per a les futbolistes
El projecte permet a les jugadores internacionals i a les àrbitres congelar els seus òvuls gairebé a cost zero, a més d’obtenir beneficis en tractaments com la fecundació in vitro.
Laia Bonals
La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va presentar ahir el seu pla de fertilitat. Després de les crítiques i l’enrenou des que se’n va publicar l’existència, no s’havien donat explicacions fins aquest dimarts, en una posada de llarg a la Ciutat del Futbol de Las Rozas. L’acte, presidit per Rafael Louzán, va tenir com a objectiu explicar la realitat d’un projecte que permet a les jugadores de la selecció absoluta congelar els òvuls a cost pràcticament zero, pagat per la Federació, i altres beneficis en tractaments com la fecundació in vitro. Van assistir a la cita jugadores de la selecció com la capitana del Barça Patri Guijarro i la jugadora del PSG Olga Carmona, així com exfutbolistes com Marta Unzué o Andrea Falcón.
L’acord va entrar en vigor el mes d’abril passat i, pel que fa a les jugadores de la selecció, té efecte retroactiu des del desembre, quan les espanyoles van guanyar la Nations League. S’hi poden acollir les futbolistes convocades amb la selecció com a mínim en dos partits. També les internacionals de la selecció absoluta de futbol sala i les àrbitres i assistents de Primera Divisió femenina. L’únic que no està cobert és la medicació corresponent. Pel que fa a les empleades i empleats federatius, en aquest cas amb algun familiar interessat com els seus cònjuges, no tindran accés al tractament complet.
"És un acord molt positiu amb la clínica Tambre. Fa anys que hem avançat amb mesures de conciliació i aquest és un pas més", va explicar Patri Guijarro. "Té a veure amb poder triar ser mare, amb el quan, però també amb el fet de poder ser-ho i tenir el suport durant la carrera. Amb mesures de conciliació ho estem tenint. Ens sentim escoltades. S’ha de continuar treballant en altres àrees perquè és un tema que preocupa les esportistes. El més important que s’ha d’aconseguir és no haver d’escollir entre la vida personal i l’esportiva", va dir la capitana del Barça.
Va secundar el seu punt de vista Olga Carmona, la golejadora a la final de l’últim Mundial: "Estem molt contentes. És un pas molt important per a nosaltres perquè significa tenir un recurs més, poder triar quan i com volem portar el nostre futur".
L’acord és fins al 2029 amb l’esmentada clínica Tambre. "Avui és un gran dia per poder explicar els avenços que estem portant a terme des de la RFEF de la mà de la conciliació", va explicar el president de la RFEF, Rafael Louzán. "Hem demostrat que sabem conciliar. Portem mesures innovadores que beneficien el conjunt i, clarament, la dona. És innovador en l’àmbit federatiu, a escala mundial", va afegir.
"No limita econòmicament, sinó que dona possibilitats. Esperem que ho valorin d’una manera extremadament positiva. Aquest pla dona unes possibili-tats que, si es treballa i s’estudia com ho hem posat en marxa des de fa mesos, ens permetrà oferir una nova prestació. És per sentir-se feliç i orgullós del camí que hem emprès. Federacions a escala mundial ens estan trucant per conèixer els avenços del projecte. Aquest pla és un motiu d’orgull. Tota la Federació se sent orgullosa d’un avenç més per a tothom i totes", va completar Louzán, que va posar en valor que la selecció espanyola sigui campiona del món amb les seves dues seleccions absolutes. "Espanya és líder mundial en l’àmbit femení i també en el masculí. ¿Per què no ser-ho amb mesures innovadores que ho són per a les jugadores i els jugadors? Perquè ja teníem el pla de conciliació amb els futbolistes de la selecció masculina. De fet, una gran part de les seves famílies van compartir l’experiència del Mundial amb ells. I ho van fer durant 52 dies de convivència. Sense la família a prop, això no seria possible".
Transversalitat
L’acord s’ha definit en tot moment com a transversal i com una iniciativa que neix d’una demanda de les jugadores de la selecció. "Volem que aquesta edat fèrtil estigui protegida, que elles tinguin informació i puguem complir les seves necessitats", va explicar Reyes Bellver, directora de futbol femení de la RFEF.
"Totes les esportistes d’alt rendiment estan treballant en els seus anys de màxima competitivitat, però també són els anys més importants de la fertilitat. Encara hi ha poca informació, per la qual cosa volem acompanyar les futbolistes perquè tinguin informació i puguin prendre amb total llibertat les seves decisions, amb coneixement i sense cap pressió, amb la llibertat que sigui necessària", va recolzar Inge Kormelink, CEO de la clínica Tambre. "Ajudem totes les futbolistes i les seves famílies. L’acord és per a cinc anys, però les mateixes futbolistes, si volen, poden ampliar aquest temps de congelació. Poden decidir si no volen seguir i també poden donar a la recerca o a la reproducció assistida", va concloure.
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