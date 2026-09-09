Futbol
L’Spotify Camp Nou sabrà el 15 de setembre si és la seu de la final de la Champions del 2029
L’estadi blaugrana parteix com a favorit davant la candidatura londinenca de Wembley
Efe
L’Spotify Camp Nou i l’estadi de San Mamés coneixeran el 15 de setembre si repeteixen com a seus de finals de competicions de la UEFA, la Lliga de Campions masculina del 2029 en el cas del primer i la Champions femenina del 2028 en el del segon.
L’Spotify Camp Nou surt com a favorit davant l’altre candidat, el londinenc de Wembley, en la reunió que el Comitè Executiu de la UEFA farà a la ciutat grega de Salònica per prendre una decisió i confirmar a més el Múnic Arena, única candidatura, com a escenari de la final de la Lliga de Campions 2027-2028.
El Camp Nou ja va acollir la final de la competició el 1999, amb victòria del Manchester United sobre el Bayern Múnic (2-1), i el 1989, encara amb la denominació de Copa d’Europa, la que van disputar el Milan i l’Steaua de Bucarest (4-0). Per al 2029 serà el camp amb més aforament d’Europa, amb una capacitat de 104.600 espectadors.
L’altra candidatura presentada és la de Wembley, que és l’estadi elegit per allotjar les dues semifinals i la final de la pròxima Eurocopa del 2028, que organitzaran conjuntament Anglaterra, la República d’Irlanda, Escòcia i Gal·les, cosa que situa com a favorit el recinte blaugrana.
Seus Europa League, Conference i Champions femenina
L’Executiu de la UEFA determinarà també les seus de les finals de la Lliga Europa i la Lliga Conferència tant del 2028 com del 2029 i els de la Lliga de Campions femenina igualment de les dues edicions.
Entre els aspirants a la femenina del 2028 figura San Mamés, que té com a contendents el Parc Olímpic de Lió (França), el St. Jacob Park de Basilea (Suïssa) i l’Ali Sami Yen d’Istanbul (Turquia).
Bilbao ja va allotjar la final de la Lliga de Campions femenina del 2024, en la qual el Barcelona va guanyar el Lió francès (2-0) i la masculina de la Lliga Europa l’any passat, resolta a favor del Tottenham contra el Manchester United (1-0).
Sobre la taula de l’Executiu, que farà la seva primera reunió oficial després del seu distanciament de la FIFA, estaran igualment les seus de la Supercopa 2027 i 2028; la de la fase final de la Champions de futbol sala 2027 i reglaments de diverses competicions.
Entre aquests, els canvis introduïts en el de la Lliga de Nacions 2026-2027, amb un nou sistema de ‘play-off’ per a la transició al nou format aprovat al maig, ja que passarà a tenir de quatre a tres lligues partir de la temporada 2028-2029.
Cada lliga estarà formada per tres grups de sis equips que disputaran sis partits contra cinc rivals diferents: a casa o fora contra seleccions de bombos diferents i a casa o fora contra el rival del seu mateix bombo. La Lliga C inclourà un grup de set equips, el calendari dels quals començarà una finestra abans. Els quarts de final, la final a quatre i els ‘play-off’ d’ascens/descens es mantindran sense canvis.
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