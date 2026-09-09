Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de docentsTemperaturesConflicte VilablareixVacuna HipraPrimer dia de cursLiderar l'esport en femení
instagramlinkedin

Graviteo A Coruña Xacobeo

T’atreveixes amb el búlder? Inscriu-te a l’Open de Boulder ciutat d’A Coruña de GRAVITEO

La competició se celebrarà durant el cap de setmana del 18 al 20 de setembre i reunirà diferents categories, des d’U15 i U17 fins a absoluta i Pro, a més de paraescalada, amb participació femenina i masculina. Les places són limitades i les inscripcions romandran obertes fins al 14 de setembre.

Graviteo A Coruña Xacobeo

Graviteo A Coruña Xacobeo / Cedida

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

En el búlder no hi ha una única manera d’arribar a dalt. Cal observar, provar, equivocar-se i trobar la seqüència que permeti resoldre cada problema amb el menor nombre d’intents possible. Força, tècnica i lectura dels moviments entren en joc en una disciplina que tindrà la seva pròpia competició dins de GRAVITEO A Coruña Xacobeo. L’Open de Boulder ciutat d’A Coruña obre les inscripcions per reunir escaladors i escaladores de diferents categories a O Parrote, davant del mar i en ple cor d’A Coruña. La competició se celebrarà durant el cap de setmana del 18 al 20 de setembre i comptarà amb categories U15, U17 i absoluta, a més de paraescalada U15, U17 i absoluta, totes amb classificació femenina i masculina. Les places són limitades i les inscripcions romandran obertes fins al 14 de setembre.

Inscriu-te a l’Open de Boulder ciutat d’A Coruña

Del primer problema a l’últim intent

A diferència d’altres modalitats d’escalada, el búlder es disputa en recorreguts curts i de gran intensitat, sense corda. Cada bloc planteja un problema diferent que obliga l’escalador a interpretar els moviments, decidir com afrontar-los i executar-los amb precisió. De vegades, la solució apareix a primera vista; d’altres, calen diversos intents fins a trobar aquell moviment que permet continuar avançant.

Aquesta combinació de força, tècnica i estratègia serà present en les diferents categories de l’Open. Hi podran participar esportistes U15, U17 i absoluts, a més de les categories de paraescalada U15, U17 i absoluta. Per participar-hi caldrà estar federat i disposar de llicència federativa en vigor.

La inscripció té un preu de 20 euros per a U15, U17, absoluta i paraescalada absoluta, mentre que per a la categoria de paraescalada U17 serà de 15 euros.

Consulta les categories i inscriu-t’hi!

Competir en ple GRAVITEO

L’escenari també forma part de l’experiència. Els blocs estaran instal·lats a O Parrote, convertint un dels espais més reconeixibles d’A Coruña en un punt de trobada per a la comunitat escaladora durant tot el cap de setmana.

I acabar la pròpia competició no significarà que s’acabi el dia. L’Open conviurà amb la resta de les proves de GRAVITEO A Coruña Xacobeo, des dels duels sobre el mar de la Psicobloc Master Series fins al Campionat d’Espanya de Parkour i l’Open internacional i gallec d’escalada de velocitat. Una oportunitat per competir i, després, canviar els peus de gat pel paper d’espectador.

Un Open per a diferents generacions

La competició començarà el divendres 18 amb la categoria U17 i paraescalada U17, després del lliurament de dorsals previst a les 16.00 hores. Dissabte serà el torn de la resta de participants: les categories absoluta i paraescalada absoluta començaran a les 09.00 hores, seguides de la Pro masculina, de 09.30 a 11.30 hores, i la Pro femenina, de 12.00 a 14.00 hores. A la tarda, a partir de les 17.00 hores, competiran U15 i paraescalada U15.

També hi haurà premis en joc. En categoria absoluta, el primer classificat rebrà 300 euros en efectiu, mentre que el segon i el tercer obtindran premis valorats en 200 i 100 euros, respectivament. Les categories inferiors, la paraescalada i la categoria amateur absoluta femenina i masculina comptaran amb regals i xecs regal.

Més enllà del resultat, l’Open planteja una proposta menys habitual: competir a l’aire lliure, davant del mar i dins d’un festival que reunirà diferents disciplines d’escalada i esport urbà durant tres dies. Les inscripcions estaran disponibles fins al 14 de setembre o fins que s’exhaureixin les places.

Inscriu-t’hi i competeix a GRAVITEO A Coruña Xacobeo

del 18 al 20
de SETEMBRE Passeig Marina Parrote (La Corunya)

GRAVITEO arriba al passeig de la Marina i a l’esplanada del Parrote de la Corunya. El festival d’esports urbans, organitzat per Prensa Ibérica amb l’impuls de la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña, el Concello da Coruña i Tranvías de A Coruña, la col·laboració de la Real Federación Española de Gimnasia i la Federación Galega de Montañismo i el patrocini de Cabreiroà i Bico de Xeado, reunirà competicions nacionals i internacionals de psicobloc, escalada i parkour.

¡Inscríbete!
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
  2. Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»
  3. Conflicte enquistat a Vilablareix per les molèsties produïdes pel cant d’un gall
  4. De repartir amb carro a tenir 20 supermercats: la història de Novavenda
  5. Josep Vila: «Si Puigdemont torna com a president d’un partit, l’ANC no l’ha de preparar. No serem la crossa de ningú»
  6. Un 37% dels passatgers aeris de Girona arriben o marxen des de l’aeroport de Vilobí mentre el 62% utilitzen el Prat
  7. Els alumnes tornen a les aules, en un dia marcat per l'emoció però també per la indignació de les famílies que surten del Bell-lloc i Les Alzines
  8. Necrològiques del 8 de setembre de 2026

T’atreveixes amb el búlder? Inscriu-te a l’Open de Boulder ciutat d’A Coruña de GRAVITEO

T’atreveixes amb el búlder? Inscriu-te a l’Open de Boulder ciutat d’A Coruña de GRAVITEO

Desnonen la masia de Cal Gras de Girona, ocupada des de fa més d'un any

Desnonen la masia de Cal Gras de Girona, ocupada des de fa més d'un any

VÍDEO | Desnonen la masia de Cal Gras de Girona, ocupada des de fa més d'un any

La plantilla de TMG denuncia avaries constants als autobusos urbans de Girona

La plantilla de TMG denuncia avaries constants als autobusos urbans de Girona

Els brots de dengue a Europa seran cada vegada més freqüents, segons un nou estudi

Els brots de dengue a Europa seran cada vegada més freqüents, segons un nou estudi

Previsions astrològiques per Roser Astrologia de l’11 al 17 de setembre de 2026

Previsions astrològiques per Roser Astrologia de l’11 al 17 de setembre de 2026

Els Mossos d'Esquadra recuperen 32 mòbils robats a la Festa Major de Viladecans i detenen tres persones

Els Mossos d'Esquadra recuperen 32 mòbils robats a la Festa Major de Viladecans i detenen tres persones

Mor l'actor, dramaturg i poeta Manel Dueso als 73 anys: “En comptes de plorar, volíem fer un cant a la vida”

Mor l'actor, dramaturg i poeta Manel Dueso als 73 anys: “En comptes de plorar, volíem fer un cant a la vida”
Tracking Pixel Contents