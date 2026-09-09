El turmell li fa la guitza a la francesa Axelle Merceron
L’aler pivot no s’entrenarà durant un temps amb les seves companyes, inclosa la sudanesa Adut Bulgak, arribada ahir
Primer contratemps seriós en aquesta pretemporada per a l’Spar Girona, que va anunciar la baixa de l’aler pivot francesa Axelle Merceron per un temps indeterminat. La jugadora pateix un esquinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre i no es reincorporarà fins que solucioni els seus problemes musculars.
Qui sí que ja està entrenant a tot drap amb les seves noves companyes és la sudanesa Adut Bulgak, que avui ha arribat a la ciutat i ja s'ha apropat al pavelló de Fontajau. La pivot ha tingut un estiu especialment distret, perquè ha disputat recentment el FIBA Women’s Olympic Pre-Qualifying Tournament 2026 a Mèxic. Allà, Bulgak va signar 19,3 punts, 15,3 rebots i 1 assistència per partit, amb una valoració mitjana de 24 en els tres duels jugats. Sense cap mena de dubte, va ser una de les grans estrelles del combinat africà.
La nova jugadora de l’Spar Girona ha pogut conèixer al tècnic Roberto Íñiguez i a la resta de la plantilla disponible, que continua acumulant sessions d’entrenaments. Dissabte arribarà el segon amistós de la pretemporada, després d’haver superat amb solvència el primer duel contra el Manresa (102-41), amb una visita al Castelló (18 hores), un conjunt que competeix a la Lliga Challenge.
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