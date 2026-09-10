Així va triar Messi l’Eldenc
La capacitat de creixement, la llibertat a l’hora de prendre decisions i l’exigència del projecte van ser claus perquè l’equip de confiança de l’argentí s’hagi decantat per l’opció d’aconseguir la propietat del club alacantí que actualment milita a Segona Divisió.
DAVID MARÍN / ALEJANDRO RUIZ
Lionel Andrés Messi Cuccitini, propietari de l’Eldenc. Set paraules, una frase a manera de titular, que pràcticament ningú que estigui en el seu seny hauria donat per certes... fins fa uns dies. El rumor sobre la possibilitat que la figura del per molts considerat el millor futbolista de la història estigués al capdavant del grup empresarial argentí que negociava la compra de l’entitat blaugrana –fins ara en mans del Grupo TH Soluciones, inversor colombià representat a Elda per la presidenta Carolina Holguín i el conseller delegat Juan Carlos Trujillo– s’ha fet realitat, per a sorpresa de tothom.
La decisió de Messi i l’equip de treball que l’envolta (i el continua envoltant) en aquesta aventura que ja ha iniciat per muntar una espècie d’imperi propi en el món del futbol no ha sigut presa a la lleugera. El de l’Eldenc, com abans el del Cornellà o els altres clubs en els quals l’astre s’ha anat fent fort des del punt de vista accionarial, pot semblar un pas discret. Petit. Sense ambició. Al contrari.
La idea de Messi no és fer-se gran en un gran ja establert. És créixer. És ser capaç, en el futbol d’avui dia, de portar una entitat amb capacitat de creixement al lloc més alt possible, sabent que és molt més factible fer-ho des de la humilitat i l’aparent falta de focus mediàtic que des de places amb més renom, que exigeixen un altre tipus d’inversió, de relacions i de feina.
Un projecte de futur
A ningú se li escapa que a Messi li obririen les portes amb passió en gairebé qualsevol club del món. No és necessària una trajectòria empresarial que està començant a gestar-se. Sobra amb el seu nom, per tot el que ha fet en el món del futbol. A Elda, la passió i la il·lusió s’han desencadenat amb la simple notícia que l’argentí està a un pas de convertir-se en el seu propietari. No ha trepitjat el Nou Pepico Amat. No ha fet cap declaració sobre això. No ha fet falta. Imaginin el que passarà quan es faci oficial.
La decisió de Messi a l’hora de triar l’Eldenc es basa precisament en aquesta vista al futur, en una entitat sanejada econòmicament, acabada d’incorporar al futbol professional, sense necessitat de fer dispendis econòmics per les males gestions del passat. Ja és a Segona i el pas cap a Primera no és tan gran. Hi ha exemples de sobres en el negoci futbolístic recent de clubs amb les dimensions de l’Eldenc que, gràcies a la gestió d’un grup seriós i professional, han arribat a grans cotes. Impensables.
Messi no té intenció d’arribar a l’Eldenc per deixar anar un xut a l’aire. Tot i que sempre s’han de tractar totes aquestes operacions amb certa mesura perquè, per exemple, allà hi ha l’exemple de Ronaldo –el brasiler–, al Valladolid. Allà tothom es va il·lusionar amb el fet que el Fenomen fos tan destacat com a propietari com ho va ser com a golejador... i tot va acabar com va acabar. No és qüestió d’absentar la crítica si fos necessari amb l’argentí, tot i que és impossible que l’entorn blaugrana no visqui dies d’emoció i somni.
El nou equip de treball de l’Eldenc arriba, a més, a un lloc petit, amb una massa social que, en teoria, no tindrà l’exigència d’un club d’enormes dimensions. És la millor manera de començar, segons han entès l’argentí i els seus assessors.
Equip de treball ‘top’
Si tot va bé i els últims tràmits es completen, la intenció de Messi com a propietari de l’Eldenc és dotar-lo d’un equip de treball top, conformat per gent de la seva confiança que ja ha fet diverses operacions en aquest tram final de mercat que han sorprès tant a Elda com entre els altres clubs de Segona Divisió, firmant futbolistes que estaven sent temptats per candidats a l’ascens. Han posat diners per tancar aquests fitxatges, cosa que parla del fet que volen ser competitius des d’ara mateix.
Messi (i el seu grup) seran exigents des del primer dia. Això ho tenen clar. No desembarquen a Elda per passar l’estona ni utilitzar l’Eldenc com una joguina. Ho fan per consolidar un projecte il·lusionant. I, possiblement, aquesta exigència entesa des del seu punt de vista és el que s’ha encarregat, com a primera decisió, a l’entrenador Claudio Barragán. Messi podria haver comprat gairebé qualsevol club en venda. Ha apostat per l’Eldenc. Té motius per fer-ho.
Amb l’alacantí, seran cinc els clubs en la cartera de Messi com a inversor, repartits entre quatre països. A més de l’Eldenc, la llegenda del Barça és amo total o parcial de Leones FC a l’Argentina (quarta divisió), el Deportivo LSM amb el seu amic Luis Suárez a l’Uruguai (tercera), la UE Cornellà a Espanya (cinquena) i l’Inter Miami als EUA (primera), on juga actualment. En aquest, tot i que encara no n’és propietari, sí que passarà a ser-ho quan es retiri, tal com recull una clàusula del seu contracte.
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