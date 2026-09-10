Àlex Marsal dona l’oportunitat als jugadors del Peralada B: «Si el seu rendiment és l’adequat, no tenim gaires manies»
Joel González, fitxatge del filial després de ser pitxitxi de Tercera Catalana amb el Camprodon el curs passat, debuta amb el primer equip
Després de marcar 32 gols amb el Camprodon i quedar pitxitxi de Tercera Catalana, Joel González va canviar el Ripollès per l’Alt Empordà per intentar l’ascens amb el Peralada B. Mentre no comenci la temporada amb el filial, prevista per al dissabte 19 de setembre, el davanter forma part de la dinàmica del primer equip verd-i-blanc i en la primera jornada davant el San Cristóbal (1-1) ja va tenir l’oportunitat d’estrenar-se a Tercera RFEF. Fet el més difícil, dependrà d’ell tenir-ne més -la pròxima podria ser aquest diumenge a casa contra el Tona (18.00 h)-.
«Si el seu rendiment és l’adequat, no tenim gaires manies de donar-los l’oportunitat i posar-los», diu Àlex Marsal sobre els jugadors del Peralada B que «completen els entrenaments durant el dia a dia». I és que el cas de Joel González no és l’únic; Eric Sibecas ha passat a tenir fitxa del primer equip aquesta temporada després de pujar del filial el curs passat, mentre que futbolistes del juvenil de Preferent com Genís Pinart o Pau Costejà també s’han fet un lloc. «És un salt important, però d’això es tracta», manté el tècnic.
Segons Marsal, «és com tot a la vida. Les oportunitats s’han de donar i aquí tenim clar que som un club d’oportunitats, a part que els jugadors també se la guanyen». «A la base s’està fent un bon treball i segur que ens nodrirem de més futbolistes de la casa. És important per al Peralada que surtin nanos del planter», afegeix.
En aquest sentit, l’entrenador confia que el filial pugui pujar a Segona Catalana: «A veure si aquest any són capaços i cada vegada hi ha menys distància amb el primer equip. Al final, els recursos del Peralada són els que són i cal apostar per aquest perfil de jugador. A part que ens ajudaria a l’hora de captar-ne de nous».
Com Joel González. «Està mancat de certes coses com de conceptes perquè possiblement no ho ha treballat com sí que ho han fet d’altres en nivells més alts, però treballa bé. És un noi jove, que té ganes d’aprendre i físicament té un bon estereotip. Les condicions les té, encara que lògicament hi ha un procés d’aprenentatge que segurament seria més ràpid si hagués competit en altres categories. Tot i així, està amb nosaltres i té la predisposició d’aprendre i d’escoltar tant al cos tècnic com als companys. Per això el tenim aquí i per això va merèixer l’altre dia el debut a Tercera RFEF», explica.
Cada vegada és més habitual veure jugadors del filial als entrenaments del Peralada. «Van alternant. Depèn també de les baixes que tinguem. Tampoc volem portar jugadors al primer equip per portar, si venen és perquè puguin participar i se sentin importants en el dia a dia. Per tenir-los aquí només per unes tasques no els portem, s’han de sentir importants i tenir el respecte que mereixen com un jugador normal del primer equip», assegura. Marsal ha passat la pilota a la teulada dels joves confiant en ells, ara els toca a ells jugar-la per merèixer l’oportunitat.
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