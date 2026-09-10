Mas defensa el liderat davant Roglic i Gall en la contrarellotge de Jerez
L’autobús del Movistar està aparcat al carrer de Marcelino Camacho de Dos Hermanas. És el que reuneix més nombre d’aficionats i es nota el tragí de persones, que no són ciclistes, pujant i baixant del vehicle. Van arribant els caps a la Vuelta, però tots es mostren alhora tranquils i confiats: saben que avui –després de la cinquena victòria a l’esprint de Brennan ahir– poden començar a guanyar la carrera en la contrarellotge de 32 quilòmetres de Jerez.
Al bus del Movistar, ningú dubta de Mas. Hi regna l’optimisme i fins i tot hi ha qui pensa que pot fer una millor contrarellotge que Primoz Roglic, el gran temor de l’equip. És l’ogre, el que ha sigut campió olímpic i ha guanyat cronos a la Vuelta i al Giro, tot i que no al Tour. A Mònaco –sembla que hagi passat un segle– hi va haver una contrarellotge, tot i que només va tenir nou quilòmetres. Mas amb prou feines va cedir 11 segons amb Roglic, que no va ser tan brillant tal com s’esperava i només va ocupar la posició 24a de l’etapa sent un especialista en el tema.
Si durant els 32 quilòmetres d’avui, entre El Puerto de Santa María i Jerez, la mitjana de Mas amb Roglic fos similar al de la capital monegasca, sols perdria mig minut. És la xifra que maneja el Movistar, convençuts també que el líder de la Vuelta farà millor temps que Felix Gall, que és el segon de la general.
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