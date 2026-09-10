Raphinha canalitza la ràbia de la Pilota d’Or amb gols
"No parlo de la Pilota d’Or. Només parlo del Barça, que estem fent una temporada espectacular", replica el brasiler.
Joan Domènech
Va quedar cinquè a la Pilota d’Or el 2025 i es va enfadar. "Va ser una decepció personal. Acabar cinquè va ser un honor, per descomptat, però les meves expectatives eren més altes", va confessar Raphinha, dos mesos després, digerit l’emprenyament després de protagonitzar la seva millor temporada personal i brandant tres títols amb el Barça. El van avantatjar Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha i Mohamed Salah.
És fàcil imaginar l’estat d’ànim de Raphinha al veure’s fora dimarts passat dels candidats de l’edició del 2026. El seu nom ni tan sols apareix entre els 30 aspirants que somien amb el trofeu. Podia sospitar que les tres lesions musculars que van interrompre la seva temporada amb el Barça li passarien factura, i la que va patir amb el Brasil en el Mundial, on podia recuperar punts en el màxim aparador, li va impedir sumar punts. Per això l’absència.
"No parlo de la Pilota d’Or", va dir tot just acabar el partit als micròfons de Movistar, amb el trofeu d’MVP del partit. De moment. Encara està processant l’afront. "Només parlo del Barça, que estem fent una temporada espectacular", va afegir. Cinc victòries en cinc partits, amb quatre d’ells amb cinc gols marcats.
Cinc partits i vuit gols
Ha de ser més que una decepció. Ràbia, segurament. Però Raphinha la canalitza al lloc indicat. Igual que Lionel Messi quan s’enfadava: donant el millor de si mateix sobre la gespa. El lloc on es parla, segons la falca que tant repeteixen els futbolistes. On Lamine Yamal es va sacsejar de sobre la frustració al transformar la seva primera falta.
El gol als tres minuts contra el Feyenoord convida a establir la relació de causa-efecte entre el menyspreu i la reacció irada del futbolista si no fos per la delicadesa i la sang freda amb què va obrir el marcador. Raphinha es va anticipar a un defensa i en va rebolcar per terra dos més amb una esquivada de cintura. Veure’s cara a cara amb el porter Ernst i batre’l va ser un senzill tràmit.
L’actuació de Raphinha no va ser una simple resposta al panel d’especialistes de France Football. Ni el rebot per un afront. Ni una coincidència. Va marcar un altre gol –el tercer doblet– amb una execució tan freda com l’anterior. Porta vuit gols en cinc partits. Va inaugurar la carrera del Barça per conquerir la Champions i va escriure la R per entrar en la llista del 2027.
(L’altre vergonyant absent, Pedri, va participar com a col·laborador necessari en dos dels gols).
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