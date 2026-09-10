El retorn de Julián Álvarez a l’onze no serveix de res a l’Atlètic a Anfield (2-1)
Sergio R. Viñas
Com un macabre déjà-vu de la temporada passada, l’Atlètic va arrencar el periple en aquesta Champions perdent a Anfield (2-1). Els de Simeone van pagar una estona d’atordiment defensiu contra aquest Liverpool al qual Iraola vol tornar la voracitat que tenia. Ni el retorn a la titularitat de Julián Álvarez va poder evitar la derrota.
L’argentí va formar part d’una alineació estranya, amb Giuliano ocupant el carril esquerre en un esquema amb tres centrals, inclòs un Cuti Romero que també estrenava titularitat. Però, fora d’això, aroma d’alineació de gala que aviat va respondre a les expectatives. Va ser el mateix Julián el que va projectar Llorente en el gol inaugural de l’Atlètic. El madrileny té una connexió especial amb Anfield: cinc gols en tres visites.
L’equip matalasser, però, es va desfer a mesura que va anar permetent que el Liverpool accelerés el ritme. Abans i després del descans, l’equip anglès va materialitzar en gols la seva creixent superioritat. Primer, amb Szoboszlai recollint una gran passada de taló d’Araujo, que va exercir de lateral dret. Després del descans, gràcies a un xut de Mac Allister des de la frontal. Quedava gairebé tota la segona meitat per disputar, però l’Atlètic ja no va ser capaç d’evitar la derrota.
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