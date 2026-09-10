De Sant Feliu al Mundial de karate
El ganxó Josep Oriol Perramon viatjarà sol i pagant-s’ho de la seva butxaca la setmana vinent al Japó per a preparar el Mundial que se celebrarà a finals de mes com a nou seleccionador oficial de l’Equip de France Shito Kai i també participarà en un prestigiós seminari d’experts mundials de Shito Ryu
El ganxó Josep Oriol Perramon serà el seleccionador oficial de l’Equip de France Shito Kai per al Mundial de karate que se celebrarà a finals de mes a Yokohama (el Japó). «Que m’hagin escollit per aquest projecte és tot un honor. Sincerament, quan m’ho van dir, no era del tot conscient del que representava. Ha estat a mesura que han anat passant els dies que m’he adonat de la importància de tot plegat. És molta responsabilitat, sí, però les sensacions són molt agradables. Estic immensament il·lusionat», explica, encara al·lucinat amb l’escenari de l’esdeveniment, el Yokohama Buntai Arena. «Ho he buscat i la intel·ligència artificial diu que és l’equivalent a l’estadi de Wembley». Sembla que hagin passat els Reis Mags, a Sant Feliu de Guíxols.
Perramon té tantes ganes de viure l’experiència que fins i tot s’avançarà al calendari. «Hi vaig abans, marxo dilluns pel meu compte i m’ho pago de la meva butxaca. Són les meves vacances. Estic convençut que em servirà com a enriquiment personal i no només per alimentar el meu currículum. Diuen que necessites tres dies per a superar el jet-lag, però de seguida que aterri em posaré a buscar clubs de karate de la zona on poder entrenar específicament, i conèixer la cultura. Amb la selecció no entrenem fins al dia 20, així que tindré temps». S’allotjarà «en un Airbnb, en una casa tradicional, com les que surten a les pel·lícules. Fins i tot he vist que hi ha un tatami! A mi no m’espanta, anar-hi sol. Sóc aventurer, però també sóc prudent. No vull pas que em fotin en merders». El coach gironí també participarà en un prestigiós seminari d’experts mundials de Shito Ryu, una fita a l’abast de molt pocs professionals d’aquest esport a escala global.
Crònica a L’Indépendant
Un munt de mitjans s’han fet ressò de la notícia, que ha tingut una repercussió internacional. El diari francès L’Indépendant va publicar una crònica destacada. «Estic encantat i molt agraït amb les trucades que estic rebent i l’interès que té, però també flipo. Al final, el més important aquí no sóc jo; és el karate. Com més aparegui, millor per a tots els que ens l’estimem». Perramon està immers a la Federació Catalana de karate, puntualment amb la Federació Espanyola, i col·labora amb la Catalunya Nord.
La trajectòria de l’esportista gironí és molt reconeguda, a casa nostra. A part de ser el nou coach de l’Equipe de France Shito Kai, és sensei del Dojo St. Feliu de St. Feliu de Guíxols i del club de karate Cristinenc de Santa Cristina d’Aro. «El Dojo el van crear els meus pares, fa més de dues dècades. La mare, la Rosa, és karateka i la presidenta. És una persona amb molta empenta i valorada. Fins i tot, l’expresident Carles Puigdemont li va entregar una medalla de l’esport», presumeix Perramon, que pràcticament dona classe de forma diària, entre les escoles, els centres i les extraescolars a un munt de nens i nenes del Baix Empordà. «Tirar endavant, a vegades costa més del que un pot pensar. Jo sempre he intentat donar un cop de mà quan he pogut, fins i tot posant diners perquè menors de famílies sense recursos i classe social baixa no es quedessin sense poder participar», confessa.
«Un sou de professor»
«Dedicar-te professionalment a aquest sector és molt complicat, però afortunadament no m’ha anat malament. Tampoc no enganyaré, l’inici va ser molt dur, i l’època de la covid va ser horrible; però ara, sense ser milionari, tinc un sou de professor i faig el que m’apassiona, així que em sento genial. No tothom cobra per fer allò que li agrada. A més, visc sol amb un gos i puc estalviar una mica. La meitat de la població no pot aspirar a un escenari així. Tinc amics que comparteixen habitació, amb gairebé 40 anys, o que s’han separat i han de tornar a casa dels pares. Jo he tingut sort, he tingut sort», repeteix.
En l’esport, s’ha envoltat d’esportistes d’alt nivell de forma recurrent. «He entrenat amb persones que han acabat als Jocs Olímpics. Amb el top de França, el nivell més alt. Entrenava com a esportista, eh, no com a entrenador. De fet, a aquest Mundial hi hauria anat com a esportista, perquè estic en forma, però em van dir que pel meu perfil, hi aniria millor sent el coach», assegura el gironí, content de poder celebrar els 48 anys d’aquesta manera. «Al seminari serem unes vuitanta persones a porta tancada, dirigits per grans experts japonesos. Penso gaudir-ho d’allò més. I al Mundial allà seré, a la pista, donant instruccions. És una passada». Després de relacionar-se amb la Federació Francesa des de fa molts anys, en diferents branques i àmbits, l’oportunitat de ser seleccionador li va sorgir en un clínic de detecció de talent.
«Tenim l’esperança de pujar al podi i crec seriosament que disposem d’opcions reals de fer medalla, però també cal tenir en compte que els esportistes, tot i ser molt bons, són molt joves. I que serà la meva primera vivència en un Mundial. A més, anem al Japó i ens enfrontarem a japonesos. Si el karate ve d’Okinawa, que és allà. És cert que els hem guanyat alguna vegada, però… Sigui com sigui, vull pensar que ho podem assolir», finalitza Perramon, amb un somriure d’orella a orella. «Jo m’ho passaré pipa tant com pugui».
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