Segell gironí al Mundial en cadira de rodes d’Ottawa
Lara Arenós, jugadora del Bàsquet Girona i tècnica de sensibilització i voluntariat a Mifas, forma part de la convocatòria de la selecció espanyola
336 esportistes de 28 equips, amb 16 seleccions masculines i 12 de femenines, es reuneixen aquests dies a Ottawa, el Canadà, per disputar el Mundial de bàsquet en cadira de rodes. Com en qualsevol especialitat, un esdeveniment com aquest reuneix als millors talents del món de la modalitat corresponent. Entre els escollits, apareix la jugadora del Bàsquet Girona Lara Arenós, convocada amb la selecció espanyola, que ahir es va estrenar en la fase de grups contra la selecció amfitriona. Arenós repetirà aquest vespre contra el Brasil (20.45 hores), dissabte davant la Gran Bretanya (22.45 hores), dilluns contra la Xina (1 hora) i dimecres amb Austràlia (1 hora), en duels de la primera ronda de la competició que es podran seguir per RTVE Play.
Arenós aporta el segell gironí al Mundial. Com la resta de participants, disposarà d’un aparador magnífic per demostrar la seva resiliència i capacitat atlètica.
Abans de l’estiu, la jugadora del Bàsquet Girona va ser una de les cares visibles de la segona jornada d’esport adaptat i inclusiu a Girona, com a tècnica de sensibilització i voluntariat a Mifas. Allà, va apropar a la societat la realitat de les persones amb discapacitat, mitjançant l’oferta d’un conjunt d’experiències d’activitat física, adaptades i inclusives, obertes a tothom. «Treballem per donar visibilitat a tots els esports adaptats inclusius que hi ha. Jo, especialment, el bàsquet en cadira de rodes. Crec que és important que els esportistes vinguin aquí perquè tothom vegi que són esportistes amb el mateix nivell que els esportistes a peu o sense discapacitat. Volem que la gent els pugui conèixer i que ells, a més a més, puguin descobrir altres disciplines d’esport que potser no coneixien», comentava, resumint en pocs segons la brillant feina que fa en el seu dia a dia.
Activitats de sensibilització
Al llarg de l’any, Mifas executa constantment diverses activitats de sensibilització a les escoles, perquè els infants canviïn la seva mirada cap a la discapacitat i reflexionin sobre l’esforç, l’empatia i la inclusió. L’alumnat es pot posar en la pell de persones amb discapacitat a través d’esports adaptats, com el bàsquet en cadira de rodes i el golbol, on es juga amb els ulls tapats per no tenir visió. «El que més m’agrada és la proximitat que es crea amb els infants i amb els joves, amb el grup en general. Normalment, són activitats que agraden molt, llavors es fa que siguin molt dinàmiques i que tots els infants hi participin. I això fa que sigui una activitat propera per a tothom», deia Arenós després d’una visita a l’escola Joan Reglà, de Bàscara, el setembre del 2025.
«El que m’agrada transmetre quan fem aquestes activitats és, sobretot, que la discapacitat no és un impediment o una dificultat per fer qualsevol activitat. Sobretot, la d’esport adaptat t’ensenya que tot i tenir una discapacitat o fer servir una cadira de rodes, pots fer un esport i practicar activitat física. I amb els petits és que coneguin una realitat diferent i que puguin posar-se a la pell d’una persona amb discapacitat», valorava la jugadora del Bàsquet Girona, ara present en el Mundial.
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