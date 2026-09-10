Un tercer quart desastrós esborra totes les opcions del FIATC Girona a la Lliga Catalana (88-98)
L’equip de Moncho perd contra un Lleida que ja és finalista a la Lliga Catalana després de fer 39 punts en deu minuts, els mateixos que en tota la primera part
Recordava Moncho als micròfons de TV3 abans que començar el partit que «encara estem a la fase inicial» i feia referència a les baixes per lesió del seu equip, sent la de Jassel Pérez la més destacada. «Anem una mica curts d’efectius i estem lluny del que volem, però veurem fins a on podem arribar», afegia l’entrenador del FIATC Girona. En tot just el segon partit de pretemporada, els gironins han debutat a la Lliga Catalana de manera intermitent, amb una primera part notable i una segona insuficient, després de les bones sensacions que els va deixar l’estrena en el primer amistós davant el Cheshire Phoenix (93-77). Els nous fitxatges van entenent de què va la cosa -«el Bàsquet Girona agressiu, que lluita i treballa», que exigeix Moncho- i el que ha de ser l’altra gran estrella del conjunt gironí aquest curs, Mac McClung, ja fa de líder, però els jugadors s’han quedat a mitges veient com l’Ilerna Lleida els remuntava a la represa (88-98). Els resultats d’ahir, amb una nova victòria dels de Gerard Encuentra, provoquen que no hi hagi cap opció de ser a la final d’aquest diumenge a Tarragona.
Malgrat que les cistelles han anat massa cares al principi, amb el marcador 0-0 superats els dos primers minuts, i els taps implacables de Diagne, el FIATC Girona de mica en mica ha anat traient l’entrellat per posar-se el partit al seu favor. És cert que ha estat Batemon l’encarregat de fer la primera cistella amb un triple, però els de Moncho no han tingut problemes per defensar-se, respondre a l’atac dels lleidatans i dominar clarament.
McClung de seguida ha destacat i Sergi Martíne i Geben han contribuït amb els seus punts. El joc interior del lituà, juntament amb Maric, continua sent d’un nivell molt alt. També els canvis que ha introduït al cap de poc el tècnic, demostrant que la rotació hi és per aportar. En aquest sentit, Pluta ha estat el millor amb un total d’onze punts abans del descans.
Els de Moncho, sota la premissa d’«atacar la pilota», han anat de menys a més. Se’ls ha vist amb intensitat i ganes, molt més frescos també que un Lleida irregular que va jugar ahir. El segon quart ha estat determinant, deixant molt enrere als de Gerard Encuentra, els quals ho refiaven tot al triple. Una esmaixada de N’Guessan per establir el 32-24 a l’electrònic ha posat de manifest l’estat de confiança que hi havia a la pista. De fet, si les peces importants del Lleida no s’haguessin activat quan faltava poc pel descans el partit podria haver quedat resolt, o molt encarrilat, a la primera part.
«Hem de millorar moltes coses, però l’equip està fent una bona feina. Només amb esforç l’entrenador ja està un xic content», apuntava Moncho sobre el primer temps. Li duraria poc l’alegria. Tot al contrari que a l’inici, la represa ha començat amb un atac ràpid del Lleida per retallar distàncies (49-44) i sobreposar-se als gironins. McGhee s’ha encarregat d’igualar el marcador, mentre els gironins no sabien com fer-s’ho per reaccionar. 22 punts ha anotat el jugador rival per encapçalar la remuntada del seu equip. El parcial de 6-16 ha fet canviar d’opinió a Moncho, qui reclamava ara més esforç i passades. Els jugadors buscaven Sergi Martínez, l’únic que es veia amb cor de fer alguna cosa.
El tercer quart, amb un 18-39 (els lleidatans han fet en deu minuts els mateixos 39 punts que en tota la primera part), parlava per si sol. Poc hi podia fer Moncho per revertir la situació contra un Lleida que ja es veia finalista. A part d’enfadar-se amb els seus jugadors per permetre-ho, és clar.
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