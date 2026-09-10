Tots s’hi atreveixen
Juan Cruz Ruiz
Ho va dir Flaquer, quan el Barça ja s’havia fet amo i senyor de tot, i sobretot de la qualitat amb què ara, en realitat des de fa temps, l’equip es planta a la pantalla del joc. Ho va dir l’excel·lent narrador: "Avui s’hi atreveix tothom".
És molt més que un club. L’entrenador sap més que tot el llarg passat d’ensenyaments que anima el Barcelona de sempre a ser el Barcelona d’avui. Juguen uns altres, però són com aquells que jugaven quan nosaltres vèiem jugar Kubala o Ramallets. Una meravella. Acabats de néixer quan van arribar al futbol, ara són els jugadors que donen al Barça el segell d’allò que avui es manifesta com si ja ho haguessin viscut al bressol.
El que passa avui amb el Barça és molt més que futbol: entra al camp, sigui qui sigui el que juga, i de sobte aquest Barça d’ara és aquell Barça dels millors temps dels diferents equips de la història. Tots són molt joves, tret d’algunes excepcions que també semblen rejovenides. Sembla que dins de La Masia, o d’allà on vinguin, han obtingut un màster en l’art d’estar-hi i de ser-hi, que equival a anys i anys de viure en el món blaugrana.
Fa goig veure, com diria Flaquer, com s’han adaptat els que acaben d’arribar, com Rodri, i els que fa un parell d’anys que hi són. Tant Lamine com Pedri arrenquen com si un xiulet molt antic els hagués vestit de Luis Suárez, o dels dos Luis Suárez que hi ha hagut en aquest equip en què els genis semblen haver-se clonat.
Avui s’hi atreveix tothom, perquè els jugadors, els antics i els nous, com és el cas d’Adeyemi, surten amb la lliçó apresa, amb una rapidesa que sembla que ve dels camps petits on es van fer grans. Ja són més que futbolistes. Raphinha ja s’ha fet seu el camp, i ara són els seus companys els que saben per on anirà ell i per on no han d’anar els altres. Quin futbolista. I Lamine, és clar.
Veure jugar aquesta gent és com veure escriure sobre futbol, per exemple, Manuel Vázquez Montalbán.
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