FUTBOL
Els xiulets del Bernabéu a Vinícius afecten el brasiler i preocupen el Reial Madrid
El futbolista està tocat anímicament i al club inquieta l’actitud de la grada, sobretot després de renovar fins al 2032
Fermín de la Calle
Vinícius viu dies complicats. El brasiler no passa per un bon moment anímic i futbolístic, com va advertir José Mourinho a la sala de premsa del Santiago Bernabéu després de la victòria blanca sobre l’Inter de Milà dimarts passat: «Que Vinícius no està al màxim és una cosa que veus tu, veig jo i ho veiem tots. Fins i tot ell ho sap». No obstant, el tècnic va donar suport al brasiler als micròfons: «Vinícius ha tingut una entrega en el partit molt bona i tinc molt respecte per aquesta versió de ‘Vini’. Ja li donarà per guanyar els partits. Però si treballa per a l’equip té sempre el meu respecte i el meu afecte. Jugar contra un equip amb tres al darrere que projecta carrilers és molt difícil. Els extrems han fet molt bona feina. Quan Vinícius està al màxim marca els partits i això és el que esperem que faci. Però qui ho dona tot no està obligat a donar més».
El problema és que la grada del Santiago Bernabéu no pensa igual, a jutjar per la xiulada que va dedicar al carioca en diverses ocasions durant el partit. No només quan no va aconseguir desbordar els seus defensors, també quan el seu nom va ser anunciat per la megafonia a l’onze o quan va rematar una jugada que no va acabar en gol. Sembla que una part important de la grada s’ha cansat del brasiler i de la seva actitud desafiadora en moltes ocasions, per més que ara mostri un perfil baix.
No obstant, la seva renovació pel Reial Madrid fins al 2032 ha canviat la situació i complica més el cas. El Reial Madrid va fer oficial el 6 d’agost la renovació de Vinícius fins al 2032 assumint una fitxa de 24 milions nets anuals, molt per sobre dels 18 que sumava i lluny dels 30 que demanava el futbolista. Però el brasiler, que finalitzava contracte el 2027, ha recuperat una part important dels drets d’imatge, cosa que li permetrà disparar els seus ingressos.
El pols amb Xabi Alonso
Resolta la continuïtat de Vinícius ara el problema és el divorci públic del Bernabéu amb el futbolista. Un enfrontament que preocupa molt al club i que des dels despatxos s’atribueix, més enllà del seu estat de forma actual, al seu enfrontament amb Xabi Alonso, que va acabar costant-li el lloc al tècnic donostiarra. Hi ha una part del madridisme que el culpa de l’acomiadament del tècnic basc i no l’hi perdona, rebaixant la responsabilitat de Florentino Pérez, que es va posicionar del costat del futbolista i sota el polze a Xabi. Els xiulets, per tant, són herència dels dos últims anys de l’equip, en el qual no s’ha guanyat cap títol, cosa que també esquitxa Kylian Mbappé.
La grada també va dedicar xiulets al davanter francès, que en la roda de premsa prèvia a l’Inter, va mostrar el seu enuig al ser assenyalat per les fallades a Sevilla, cosa que li va costar la derrota al Reial Madrid. Mbappé va reivindicar la seva producció golejadora quan se li va retreure la seva falta d’actitud defensiva, una cosa que el persegueix des que va arribar al Reial Madrid. Tampoc es va mostrar especialment empàtic amb Vinícius, amb qui es va limitar a comentar que comparteix l’interès per guanyar títols. La diferència entre Mbappé i Vinícius és que el francès va tornar a marcar davant l’Inter, gol que va resultar decisiu per guanyar el partit.
Al Reial Madrid esperen que el futbol i els gols apaivaguin els xiulets a Vinícius i es recuperi la normalitat en la relació entre el brasiler i la grada. El futbolista passa per dies complicats i aquesta situació l’ha afectat anímicament. No entén l’acarnissament dels aficionats contra la seva persona, especialment ara que ha renovat per cinc temporades més demostrant la seva lleialtat al club (així ho entén ell). Florentino és el principal suport del jugador i el ‘culpable’ que continuï sent al Madrid fins al 2032. El jugador sap que això només se soluciona amb gols, però també sap que si el Madrid torna a tancar una altra temporada sense títols ell serà el principal assenyalat. Vinícius és a la diana del madridisme.
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