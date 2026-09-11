L’ECONOMIA BLAUGRANA
El Barça recupera per fi la normalitat en el ‘fair play’
El club blaugrana dispara el límit salarial fins a 582 milions d’euros, tot i que encara és lluny dels 832 del Madrid, un rècord històric.
La tornada al Camp Nou ha sigut clau per tornar a fitxar sense afrontar penalitzacions
Sergio R. Viñas
El FC Barcelona ha recuperat per fi la normalitat en el fair play financer. Després d’un lustre llarg de penúries, només mitigat per les famoses palanques, el club blaugrana per fi té un límit de cost de plantilla esportiva (LCPD) d’acord amb la seva despesa real. La Lliga va revelar ahir aquest límit salarial de tots els equips de Primera i Segona i situa el del Barça en 582 milions d’euros.
És la xifra més alta des de la temporada 2022/23, quan les múltiples palanques que va activar Joan Laporta per ressuscitar l’entitat van disparar el compte que fa la Lliga per sobre de 600 milions. L’últim LCPD blaugrana, el conegut el febrer del 2026, era de 433 milions. És a dir, en uns quants mesos ha aconseguit incrementar el límit en 150 milions.
"El Barça venia d’una situació amb dificultats i ara ha pujat perquè té més ingressos, més beneficis per venda de jugadors i unes despeses d’estructura menors. Ha sigut castigat i penalitzat durant anys i ha anat recuperant aquestes pèrdues", va explicar ahir Javier Gómez, director general executiu de la Lliga.
Ara el Barça es distancia de l’Atlètic (el seu LCPD és de 361 milions d’euros) en uns 220 milions. La quantitat de què disposa per a futbolistes, però, continua molt lluny de la del Reial Madrid, que ha batut tots els rècords històrics amb 832 milions, uns 70 més que el mes de febrer i uns 150 més que els que fa anar el Barcelona en l’actualitat.
El Madrid presumeix de límit
Ara bé, el Madrid ha elevat el seu límit –el qual, ni de bon tros, consumeix completament– recorrent als estalvis, una possibilitat que ofereix la normativa, com van explicar Javier Tebas i Javier Gómez, els dos màxims executius de la Lliga. És a dir, la seva capacitat econòmica ordinària no és pas tan elevada. ¿Per què ha sol·licitat més límit si no li cal? Segurament per assegurar-se que la seva xifra continuï superant per molt la del Barça, una qüestió d’imatge.
La xifra d’LCPD revelada per la Lliga és el reflex d’una certa recuperació de la normalitat del Barça. Aquest mercat d’estiu ha sigut el primer en què el club blaugrana ha pogut operar amb normalitat i sense penalitzacions des de la pandèmia, sense comptar el del 2022, el de les palanques.
Aquelles eines financeres van permetre al Barça recuperar 800 milions d’euros a LCPD en tot just uns mesos. Perquè el club, recordem, va arribar a tenir un límit negatiu de 144 milions el febrer del 2022. Aquesta xifra tan sorprenent significava, en termes simples, que els costos no esportius del Barça excedien en aquests 144 milions d’euros els ingressos totals de l’entitat. Un escenari catastròfic en l’àmbit econòmic i anticompetitiu en el terreny esportiu que va portar el Barça a recórrer a aquelles polèmiques palanques per salvar el seu curt termini.
Al Barça li ha costat sis temporades aixecar-se de la ruïna econòmica que va deixar Bartomeu després de la pandèmia, almenys en termes de LCPD. Les tres últimes temporades, passat l’impuls temporal de les palanques, el límit blaugrana havia oscil·lat entre 204 i 437 milions d’euros, sempre per sota del cost real de la plantilla. Excepte en un breu lapse a principis del 2025, en què la Lliga va comptabilitzar els 100 milions d’euros de les llotges VIP, esborrats posteriorment dels comptes oficials per l’auditor del club.
L’‘efecte Camp Nou’
La tornada al Camp Nou ha permès disparar els ingressos d’un Barça que, paral·lelament, s’ha desfet dels onerosos contractes de Lewandowski i Araujo i ha recaptat al voltant de 90 milions d’euros en traspassos. Ingressos i estalvis que li han permès espavilar-se amb llibertat en el mercat i desemborsar uns 180 milions pels seus nous fitxatges sense temor de no poder-los inscriure, com passava en mercats anteriors. Durant l’estiu, de fet, el Barça ha generat 38,4 milions d’euros de marge salarial extra, segons les dades de la Lliga.
¿Tot això vol dir que el Barça ja ha superat els seus endèmics problemes amb l’LCPD? Ni de bon tros. El que ahir va oferir la Lliga és una foto fixa del moment actual, no irreversible. De fet, el club ja compta que la tornada a Montjuïc per culminar les obres del Camp Nou tornarà a tenir un impacte negatiu en els ingressos ordinaris i, per tant, en el límit salarial.
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