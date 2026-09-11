EL‘9’DEL FILIAL
El Barça renova l’egipci Hamza Abdelkarim
El jove davanter de 18 anys firmarà el seu contracte fins al 2030 dimarts vinent
Joan Domènech
La meteòrica carrera de Hamza Abdelkkarim serà, a més, llarga. Fins al 2030 si tot va bé: si el futbolista egipci compleix les expectatives i el Barça disfruta de les seves condicions futbolístiques. Coincidint amb l’Onze de Setembre, el jove davanter podrà celebrar que ha assolit un acord per obtenir el seu primer contracte professional que firmarà dimarts al despatx de Joan Laporta, el president.
Hamza Abdelkarim va aterrar l’1 de febrer cedit per l’Al-Alhy al Barcelona Atlètic. Va estrènyer una mà al filial, insuficient perquè es consumés l’ascens. Però el Barça, no obstant, va exercir l’opció de compra (1,5 milions) com una prometedora inversió al comprovar el seu nivell amb els del planter blaugrana. Hansi Flick l’avalaria posteriorment. «Si hi ha una ocasió, has de ser, i ell va ser allà», va destacar el tècnic, quan encara no en tenia nou i Abdelkarim es va estrenar a Birmingham amb un doblet.
Al juny va disputar el Mundial amb la selecció absoluta d’Egipte, i a la seva tornada, al juliol, es va incorporar a la pretemporada del primer equip del Barça. La va culminar com a màxim golejador (quatre gols) i va tancar l’agost amb el seu debut oficial: quatre minute contra el Rayo. Amb el dorsal 29, Abdelkarim ha d’exercir el seu paper al filial, al costat del jove belga Jesse Bisiwu, però ha anat a les cinc convocatòries a les ordres de Flick.
Nascut l’1 de gener del 2008 al Caire (és el primer futbolista egipci que fitxa pel Barça), Abdelkarim va destacar en el Mundial sub-17 el 2025 i luedo va debutar amb l’Al-Ahly. Mesos pués, el Barça, que el seguia, va decidir apostar per ell. Ara ha reforçat l’aposta.
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