El Castelló, Stuani i la increïble coincidència que li reserva el destí... el mateix dia, però 17 anys després
El davanter uruguaià, que el 2009 militava a les files de l’Albacete, va protagonitzar una de les actuacions més espectaculars d’una brillant carrera que encara no ha donat per acabada a poques setmanes de complir els 40 anys
Juan Francisco de la Ossa
Hi ha partits que romanen a la memòria per una victòria memorable i d’altres que ho fan per una derrota difícil d’explicar. El Castelló-Albacete del 12 de setembre del 2009 pertany al segon grup. Castàlia va presenciar aquella tarda un partit desbocat, amb vuit gols i un protagonista que aleshores tot just començava a fer-se un nom al futbol espanyol: Cristhian Stuani.
Exactament 17 anys després, el davanter uruguaià es tornarà a trobar amb el Castelló. Ho farà aquest dissabte a Montilivi, ara com a capità, llegenda i màxim golejador històric del Girona. El calendari ha volgut que el retrobament es produeixi el mateix dia en què, el 2009, Stuani va signar una de les primeres grans exhibicions de la seva trajectòria a l’Estat espanyol.
El record
Cal precisar la magnitud d’aquella actuació. No van ser tres gols, sinó quatre els que va marcar l’atacant uruguaià en el 3-5 de l’Albacete. Stuani, que tenia 22 anys i disputava el seu tercer partit de Lliga amb el conjunt manxec, va veure porteria als minuts 11, 35, 54 i 72. Un minut després de la seva quarta diana va ser substituït i el seu relleu, l’argentí Víctor Altobelli, va marcar immediatament el cinquè gol visitant.
El Castelló havia començat el partit de la millor manera possible. Dani Pendín va avançar els albinegres al minut 2, però Stuani va trigar només nou minuts a empatar. Abans del descans va tornar a aparèixer per establir l’1-2. Sergio Mantecón va retornar momentàniament l’esperança a Castàlia a l’inici de la segona meitat, però l’uruguaià va respondre amb dos gols més que van situar el marcador en el 2-4.
Altobelli va ampliar la diferència al minut 73 i Leo Ulloa, un altre davanter que més endavant faria una destacada carrera a Primera Divisió i a la Premier League, va establir el definitiu 3-5 ja en el temps afegit. La fitxa històrica xifra en 4.199 espectadors els presents a Castàlia.
L’inici d’una temporada per oblidar
Aquella derrota corresponia a la tercera jornada de la temporada 2009-2010 i va confirmar el mal inici de l’equip dirigit per David Amaral. El Castelló havia empatat a casa contra l’Hèrcules en l’estrena i després havia perdut davant el Recreativo. Després del cop rebut contra l’Albacete van arribar quatre derrotes consecutives més contra Cartagena, Rayo Vallecano, Real Unión i Girona.
El conjunt albinegre no va aconseguir la seva primera victòria fins a la vuitena jornada, quan va superar el Betis per 1-0. Posteriorment va golejar el Cadis per 4-1, però aquella reacció va tenir molt poc recorregut. Amaral va ser destituït i la banqueta va passar a mans de Tintín Márquez, sense que el canvi aconseguís modificar substancialment el rumb de la temporada.
El Castelló va acabar la Lliga en última posició, amb 33 punts en 42 jornades, i va descendir a Segona B després de cinc temporades consecutives a la categoria de plata. L’equip només va guanyar set partits i va tancar una campanya especialment dolorosa que va obrir una de les etapes més complicades de la història de l’entitat.
La paradoxa és que aquella plantilla reunia futbolistes que posteriorment arribarien a categories superiors. A més d’Ulloa, hi havia jugadors com Miquel Palanca, Xisco Campos, Sergio Mantecón, Gari Uranga o Dani Pendín. El davanter argentí, autor de l’últim gol d’aquell 3-5, acabaria jugant i marcant a la Premier League amb el Leicester.
El descobriment de Stuani
Per a Stuani, aquell partit va significar la seva carta de presentació al futbol espanyol. Havia arribat cedit a l’Albacete procedent de la Reggina italiana després d’una primera experiència europea amb poc protagonisme. A Castàlia va mostrar les qualitats que marcarien tota la seva carrera: col·locació dins l’àrea, fortalesa física, domini del joc aeri i una extraordinària capacitat per convertir qualsevol pilota solta en gol.
Va acabar aquella temporada amb 22 gols en 39 partits de Segona Divisió, el millor registre de la seva carrera fins que, deu anys més tard, va assolir els 29 gols de Lliga amb el Girona. Companys d’aquell Albacete recorden que el partit de Castàlia va confirmar que el club havia encertat plenament amb la seva incorporació. En la seva tercera aparició amb el conjunt manxec ja havia marcat quatre vegades.
Els seus gols al Carlos Belmonte li van obrir definitivament les portes de l’elit. Després d’aquella cessió va passar pel Llevant, Racing de Santander i Espanyol, abans de traslladar-se a Anglaterra per jugar dues temporades al Middlesbrough. Amb el conjunt britànic va aconseguir l’ascens a la Premier League el 2016.
L’estiu del 2017 va fitxar pel Girona i hi va trobar el lloc definitiu de la seva carrera. Ni tan sols els descensos del conjunt gironí van provocar la seva sortida. Stuani va romandre a Montilivi, va liderar dos ascensos i va participar en la històrica classificació per a la Lliga de Campions. També va disputar 50 partits amb l’Uruguai, va marcar vuit gols i va participar als Mundials del Brasil 2014 i Rússia 2018.
Als seus 39 anys afronta la seva desena temporada al Girona, amb contracte fins al 2027. El club li atribueix actualment 148 gols en 312 partits oficials, registres que el converteixen en el seu màxim golejador i en el jugador amb més partits disputats al futbol professional.
Aquest dissabte, Stuani i el Castelló tornaran a compartir escenari. Ja no serà aquell jove desconegut que va irrompre amb quatre gols a Castàlia, sinó una llegenda de Montilivi. Disset anys després i en la mateixa data, els camins del davanter uruguaià i del conjunt albinegre es tornaran a creuar.
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