Testimoni directe
D’una bandera de rècord al vertigen de La Monumental
El circuit madrileny de Madring obre a la fi les portes a equips i mitjans mentre afina els últims detalls per celebrar, a partir d’avui amb els entrenaments lliures, el seu primer GP d’Espanya de fórmula 1.
Sergio R. Viñas
La Monumental, com prometien els organitzadors de Madring i anticipaven els mateixos pilots, en efecte impressiona. El camió que transporta la premsa en la visita guiada al circuit, que confereix a l’experiència una certa reminiscència de ser sobre una carrossa o una discomòbil portàtil en unes festes de poble, s’inclina irremeiablement quan arriba al començament de la joia de la corona.
Aquest revolt semicircular de 550 metres sembla, de fet, el colze d’un velòdrom gegant. N’hi ha que juguen, amb els peus sobre l’asfalt, a deixar caure una ampolla d’aigua des de dalt de tot del peralt del 24%, tan salvatge que fins i tot Carlos Sainz s’ha mostrat sorprès que la FIA ho hagi autoritzat. Però endavant les atxes, és pur xou. I d’això va tot plegat, és clar. L’enorme roda que corona la vista exerceix de testimoni fidel.
El caràcter urbà (o semiurbà, com es prefereixi, tant hi fa) de Madring dibuixa paisatges heterodoxos al voltant de la pista. Tot arrenca en el que sol ser l’entrada als pavellons d’Ifema, cosa que crida poderosament l’atenció a qui hagi visitat alguna vegada aquest lloc. El que sempre és pàrquing ara és una recta de meta envoltada de grades i de boxes.
Entre aquests, entre el de Mercedes i el de Red Bull, un restaurant de Gordon Ramsay, el mediàtic cuiner britànic que és present a través dels seus negocis a diversos circuits del calendari. Allà no hi pot entrar pas qualsevol, és clar. Com en una gran part dels espais del circuit, reservats per a vips i posseïdors d’entrades amb un cost mínim de quatre xifres.
La F-1 des del balcó
No han pagat res per la F-1 els veïns del barri de Las Cárcavas, amb uns habitatges que s’observen des de la pista –i viceversa–. Tampoc els dels habitatges que estan pròxims del districte d’Hortaleza. "A mi em van treure del llit amb el soroll quan van fer els tests", comenta al camió de la visita un periodista-veí, que tem aquesta part del cap de setmana.
També es veuen les àmplies, nombroses i variades zones vip, hospitalities i fan zones amb cerveses a set euros que envolten tot el circuit. També el pit lane, obert ahir de bat a bat, que, sense activitat real a la pista, tots aprofiten per prendre contacte amb el que serà, des d’aquest any i fins al 2035, el nou escenari del GP d’Espanya.
Són les 10.00 del matí i els mecànics afinen la posada a punt dels monoplaces, mentre els pilots estan per unes altres coses. El primer que veuran quan surtin del box al volant serà, al primer revolt, una bandera d’Espanya gegant. La més grossa de l’Estat, afirmen els organitzadors.
Al voltant de tot el circuit encara s’observen operaris ultimant detalls, mentre a l’exterior s’acumulen els empleats de seguretat que guien els visitants per aquest laberint de pavellons, rutes habituals tallades i d’altres de normalment tancades i habilitades per a l’ocasió. Ahir les grades encara eren tancades, i el trànsit era tan tolerable com permet una ciutat com Madrid. A partir d’avui serà una altra història.
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