FUTBOL
Diomande comença a impacientar-se amb la seva irrellevància al Reial Madrid
El club demana paciència i el jugador espera que aquest dissabte davant el Rayo arribi la seva primera titularitat
Fermín de la Calle
¿Què passa amb Yan Diomande? S’ho pregunta la grada i s’ho pregunta el futbolista. Per més que José Mourinho ha advertit en sala de premsa que ha sigut l’últim a arribar i que cal tenir paciència, comença a estranyar la irrellevància del fitxatge més car de la història del Reial Madrid. Els 140 milions d’euros que s’ha gastat el club blanc a l’extrem no s’han traduït en una aposta pel costamarfilenc de 19 anys. El jugador està ansiós per tenir la seva oportunitat d’inici i no acaba d’entendre el rol secundari que li ha assignat el tècnic. L’extrem no contemplava convertir-se en titular després d’arribar sabent la plantilla que té el Reial Madrid, però està molt sorprès pels pocs minuts dels quals ha disposat aquest primer mes de competició.
99 minuts en cinc partits
El costamarfilès suma 99 minuts en cinc partits, tots sortint de la banqueta. Va jugar 27 minuts contra l’Espanyol, 7 davant la Reial Societat, 27 més contra el Màlaga, 26 a Sevilla en la derrota contra el Betis i 12 contra l’Inter a Champions. 99 minuts en què no ha marcat ni ha repartit cap assistència, cosa que el manté en un paper totalment residual en una plantilla en què estan per davant d’ell Mbappé, Vinícius, Brahim, Arda o Bernardo.
Aquest dissabte el Reial Madrid juga contra el Rayo Vallecano i Diomande no entendria no ser titular davant els madrilenys. Mourinho no li ha donat oportunitats a l’onze encara i el futbolista creu que el seu rendiment en els entrenaments és mereixedora d’una estrena a l’onze davant els vallecans. El portuguès continua pensant que l’extrem necessita un període d’adaptació, però Diomande comença a impacientar-se veient com Mourinho ha apostat per Arda i per Brahim a la dreta, el lloc on hauria d’entrar l’africà a l’onze. Diomande esperava ser titular davant el Màlaga al Bernabéu, però Mourinho va apostar pel malagueny. El partit de l’Inter era una trobada de jerarquia i l’extrem tenia clar que no jugaria davant els milanistes. Però si aquest dissabte no és titular davant el Rayo, la situació començarà a ser incòmoda per a un futbolista que ha costat 140 milions (125 de fixos més 15 en variables) i que l’afició pregunta per què no té lloc a l’onze.
Des del club se li demana paciència i se’l remet a l’entrenador. El Reial Madrid no vol repetir el que ha passat amb Mastanto la temporada passada, en la qual va passar de ser titular en diversos partits a no comptar per Arbeloa i acabar cedit a la Fiorentina. A Valdebebas parlen d’«estalviar pressió als 19 anys i amb l’etiqueta de fitxatge més car de la història», però Diomande comença a estar frustrat per la seva falta d’oportunitats.
El Reial Madrid insisteix en la seva aposta per Diomande i Mourinho parla bé del futbolista i predisposició, però la realitat és que el jugador està postergat a la suplència en el fons de la banqueta. Des del club es parla de «protegir-lo i gestionar progressivament la seva entrada a l’equip». Però Diomande no tens minuts i comença a impacientar-se. Aquest dissabte espera l’oportunitat que no ha tingut encara davant el Rayo. Mourinho ha de decidir si li dona aquesta titularitat o si el manté a la banqueta augmentant la frustració del fitxatge més car de la història del Reial Madrid.
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