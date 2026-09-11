CICLISME
Enric Mas fa un pas de gegant a Jerez per guanyar la Vuelta
L’eslovè Primoz Roglic només esgarrapa 33 segons al jersei vermell de la ronda espanyola, en una contrarellotge que va guanyar l’especialista Stefan Küng.
Ningú era pessimista a l’equip Movistar davant la seguretat del seu líder
Sense arriscar, l’espanyol va acabar l’etapa en la 12a posició, just el que necessitava
A les nou del matí va entrar per esmorzar al petit autobús que serveix com a restaurant del Movistar. Ja havien arribat els primers companys i tot emanava certa pau. A Nicolau, el seu segon cognom, com alguns anomenen Enric Mas, se’l notava tranquil. I també estava calmat quan va pujar a l’autobús de l’equip per anar des de Sevilla fins a El Puerto de Santa María per fer sobre la bici un pas de gegant, una contrarellotge que l’impulsa a guanyar la Vuelta aquest diumenge.
A El Puerto hi tenien un hotel reservat per hores, com si anessin a entretenir-se en una cita clandestina. Però calia descansar després d’inspeccionar el circuit. I també menjar alguna cosa, no fos cas que el mallorquí tingués un defalliment i se n’anés tot a fer punyetes.
Sempre serè
Va recórrer amb la bici de contrarellotge el traçat al costat de Pablo Castrillo i Iván Romeo; al cotxe hi anava un altre Iván, Velasco, cap de rendiment del Movistar. Apuntava tot el que veia, corregia els detalls per després intercanviar opinions amb Mas. No se l’ha vist mai nerviós. Salvant les distàncies, Miguel Indurain tampoc ho va estar mai, i aquests records segur que afloraven en la memòria del cap, Eusebio Unzué, present en les cinc victòries del mite navarrès.
Va descansar i com a la resta de companys li van dir que també havien agafat un altre hotel a Jerez, perquè no desplaçaven l’autobús. "L’hotel està situat a 300 metres de l’arribada", van advertir els corredors. Calia dutxar-se abans d’emprendre el viatge a Antequera, més de dues hores, potser fins i tot més dur que no pas la contrarellotge en una Vuelta excessivament carregada de trasllats.
A l’equip no hi havia ningú que fos pessimista. Quan un líder denota optimisme i seguretat tots se senten forts; per exemple, per entregar-se en cos, ànima i bici en les tres etapes que queden.
La contrarellotge era l’obstacle, tot i que potser més de portes enfora, perquè a l’equip sabien que els mals resultats de Mas en aquesta especialitat venien donats moltes vegades més pel cap que per les cames. No era el mateix sortir l’últim sense risc a ser doblat per Roglic, com li va passar a Santiago, en el tancament de la Vuelta 2021. I de nano, quan era una promesa, havia sigut campió d’Espanya júnior de l’especialitat el 2012.
No se li coneix passió pels toros, però com que la contrarellotge sortia des de la plaça d’El Puerto, per als veïns la Real Plaza, va entrar en actitud de torero, va pujar a la rampa de llançament, li va donar un cop al Lobo, Juanjo Lobato, el seu massatgista, i fins i tot va saludar el públic que l’aclamava.
Roglic ja feia quatre minuts que estava en acció. Era l’amenaça, el ciclista que ha guanyat 20 contrarellotges, tot i que mai en el Tour. Però no és súper en aquesta Vuelta. I és una evidència, perquè el gran Roglic ataca i guanya en aquest art de sortir sol i enfrontar-se a tothom. Ha aconseguit cinc triomfs en aquesta carrera. Tampoc estava mentalitzat per a la victòria, la que va aconseguir finalment Stefan Küng, un especialista suís que aquest hivern i en dos mesos ha après a parlar castellà.
Ell havia d’estar perfecte i confiar en una fallada de Mas, com l’equip que necessita una golejada per classificar-se i ha de trobar la defensa baixa del rival. Ni Roglic ni Mas semblaven gaire preocupats de Felix Gall, el corredor austríac que ocupava la segona plaça de la general que es va guanyar l’eslovè.
Va fer bona contrarellotge, però va tornar a demostrar que no era el Roglic del passat. Camí dels 37 anys, els èxits li passen factura. Li arribaven referències, les que senten tots els corredors des del cotxe d’acompanyament a través de l’orellera. I no eren les millors. Hi va haver dos controls de passada: en el primer treia 22 segons a Mas. Va ser una mica esperançador per a ell. El mallorquí podia enfonsar-se, però al cap d’un segon, a 10 de la meta (l’etapa tenia 32 quilòmetres), Roglic va veure que el jersei vermell resistia. Al final només va avantatjar en 33 segons el rival per guanyar la Vuelta, un temps insuficient.
Amb prudència
Mas no arriscava. Agafava els revolts amb prudència. Era pitjor caure a terra que cedir uns segons. Va acabar l’etapa en la 12a posició del dia, justa per assegurar el que realment necessitava i que no era altra cosa que aplanar el camí cap a la victòria final, encara que quedin, divendres i dissabte, dues dures etapes de muntanya.
"Només he perdut 33 segons amb Roglic, que és un excel·lent contrarellotgista. Ara s’ha d’anar per la Vuelta, però si em trobo bé tampoc descarto mirar de guanyar una de les etapes que encara queden". Mas ja havia acabat i fins i tot es permetia fer broma. Ara és el favorit i té la victòria a l’abast, com ha passat des del desgraciat accident de Pogacar. Roglic sempre ha cedit a la muntanya i no hi ha res que hagi de canviar d’aquí a Granada, la terra somiada de Mas.
Classificacions
18a etapa
1. S. Küng (Suï/Tud)...........35.22 min
2. C. Thornley (GBr/R. Bull)........a 3 s
3. J. Almeida (Por/UAE)..............a 9 s
4. P. Roglic (Esl/R. Bull)..............a 19 s
5. V. van Aert (Bèl/Vis).............a 20 s
General
1. E. Mas (Esp/Mov).60 h 45 min 58 s
2. P. Roglic (Esl/R. Bull).........1.37 min
3. F. Gall (Àus/Dec)............a 3.01 min
4. R. Carapaz (Equ/Edu)....a 5.17 min
5. O. Onley (GBr/Ine).........a 6.03 min
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