mundial de bàsquet
Espanya s’enfrontarà als Estats Units en les semifinals
Les de Méndez completen la seva millor actuació del torneig davant Austràlia. Demà intentaran sorprendre el temible equip nord-americà.
Fermín de la Calle
Espanya s’enfrontarà demà als Estats Units (20.00 hores, Teledeporte) després d’oferir ahir la seva millor versió en els quarts davant Austràlia en un partit en què Miguel Méndez va exhibir la profunditat de banqueta, una magnífica defensa de zona i un gran encert en el tir.
Austràlia, que ha estat en set de les últimes vuit semifinals dels Mundials, arribava amb una rotació curta de nou jugadores. I el seleccionador espanyol va apostar d’inici per un equip dominant a la zona amb Fam, Gustafson i Conde davant el run & gun de les aussies. Els tres triples de Reid van ser respostos per tres d’Iyana Martín, mentre Gustafson feia mal a dins. Després, Torrens i Carrera recollien el testimoni i Espanya actuava amb desimboltura en atac amb 5 triples de 7. A això hi afegien una defensa impenetrable, zero pèrdues i set assistències. Primer quart perfecte (17-31).
Austràlia va reaccionar amb un parcial de (8-2) d’inici, però les de Méndez llegien perfectament en atac el joc exhibint la seva profunditat de banqueta (28-46) i mantenint-se per sobre del 70% en triples. La zona espanyola col·lapsava les australianes (19 pèrdues) i les de Méndez dominaven la zona (20 rebots a 11) per deixar el partit trencat al descans (37-58). El tercer quart va ser més intens en defensa, amb Espanya tensant els atacs australians i rebaixant la producció ofensiva en un parcial pírric en l’anotació (14-12) que va deixar el marcador (51-70).
Espanya va tancar el partit amb una victòria solvent i una gran imatge que deixa bones sensacions de cara a l ‘enfrontament que les mesurarà aquest dissabte a la totpoderosa selecció dels Estats Units. Les americanes han deixat algun dubte i si les de Méndez ofereixen la seva millor imatge no és descartable la sorpresa. Serà la primera de les dues oportunitats per penjar-se una medalla, i per fer-ho van venir a Alemanya.
Austràlia 66 - 89 Espanya
AUSTRÀLIA: Miela Sowah (6), Alex Wilson (13), Steph Talbot (11), Stephanie Reid (11), Isobel Borlase (8), Aokuso (2), Alex Fowler (-), Isabelle Bourne (2), Bibby (13).
ESPANYA: Mariona Ortiz (2), Maite Cazorla (8), Alba Torrens (6), Helena Pueyo (2), María Conde (10), Awa Fam (9), Raquel carrera (9), Megan Gustafson (16), Alicia Florez (10), Paula Ginzo (4), Iyana Martín (13).
PARCIALS: 17-31, 20-27, 14-12, 15-19.
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