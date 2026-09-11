El FIATC Girona també cau contra el Joventut a la Lliga Catalana (95-84)
Les pilotes perdudes, vint-i-cinc, i la falta de rodatge que encara evidencia l'equip, tornen a ser un handicap insalvable
Algú va dir que, si es guanya, la Lliga Catalana és un títol, però que, si es perd, l’endemà tothom se n’oblida i aquí no ha passat res. Per al Bàsquet Girona, una vegada més, l’escenari és aquest darrer. No passarà a la història el paper dels de Moncho Fernández a la competició, marcat aquesta temporada per les baixes, la falta de rodatge i tots els problemes derivats d’un equip en construcció, amb moltes peces encara per encaixar. La derrota contra la Penya aquesta tarda (95-84), al cap i a la fi, és el de menys, si ha de servir per alertar l’equip del que es trobarà quan, d’aquí quinze dies, la visita de l’UCAM Múrcia a Fontajau doni el tret de sortida a la Lliga ACB.
El FIATC Girona encara camina a batzegades. El talent hi és i la idea de joc, també. Però, és clar, quan et fas un tip de perdre pilotes —13 només a la primera part, 24 al final del partit—, t’encalles en atac i concedeixes massa en defensa —una sola falta en tot el primer quart—, tot es fa molt costa amunt. Avui els de Moncho Fernández han rebut el primer cop amb un parcial de 7-0 del Joventut (26-16) que donava el primer gran avantatge a la Penya. Tot i que Pluta, McClung i Busquets han retallat la diferència en menys de dos minuts (26-24), els gironins tancaven el primer parcial quatre punts avall i havent encaixat 28 punts.
Les pèrdues i el desencert condemnaven d’entrada el Girona a l’inici del segon quart, amb un parcial de 9-1 que ha tornat a situar el Joventut dotze punts amunt (37-25). A remolc tota l’estona, els de Moncho han arribat a caure de tretze (41-28) i marxaven al descans vuit punts per sota (41-33), sense un líder clar més enllà de Busquets i d’un McClung que encara està en ple procés d’adaptació al bàsquet europeu.
Massa errors
Les cames pesen i els errors han continuat després del descans. Un triple de Reyes, el tercer, a poc menys de cinc minuts per acabar el parcial ha situat el Joventut catorze punts amunt (58-44), malgrat la resposta immediata de N’Guessan (58-47). Tot era millorable: la intensitat defensiva —les faltes tornaven a brillar gairebé per la seva absència—, el tancament del rebot i, sobretot, les pèrdues.
Després de veure’s catorze avall (66-52) amb una cistella de Kraag, el millor del Girona ha sigut la reacció posterior a un temps mort de Moncho Fernández. Stenionis lidera l’intent de remuntada i Maric hi afegeix un 2+1 que permet als gironins acostar-se fins al 66-59. Però la reacció no té continuïtat. L’última jugada del tercer quart resumeix prou bé el moment de l’equip. Stenionis ténia l’opció de deixar el Girona a quatre o cinc punts en els darrers set segons, però ha perdut la pilota i, a més, ha fet falta. Un tir de Ricky Rubio i Kraag culminant la seqüència amb una cistella sobre la botzina torna un +10 pels de Badalona (73-63).
Al darrer quart ja no hi havia partit. El Girona ja s'ha arribat a veure’s setze punts avall només començar (80-64) i, encara amb set minuts per jugar, el duel —com aquesta Lliga Catalana— s'ha fet etern. El Joventut no afluixava i el FIATC Girona semblava que acabaria fent de convidat de pedra al festival d’Álex Reyes des del triple, però ha acabat maquillant una mica el resultat amb un triple final d'Stenionis (95-84).
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