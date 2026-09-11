Apunt
Les primeres vegades
Jordi Puntí
¡Com ens agrada comparar, sobretot en època de bonança! Jugadors, equips, gols, dades: ningú se n’escapa. El nou Iniesta, el nou Puyol. Un gol digne de Luis Suárez. O bé: Flick ja és l’entrenador amb més victòries de la història del Barça en els seus primers 80 partits. És molt suggestiu: quan juguem a comparar els nostres ídols, ens projecten cap al passat feliç, alhora que ens donen autoestima en el present i confiança en el futur. És el que passa amb aquest Tercer Barça de Hansi Flick. Comparem, doncs.
Comencem per la fam de l’equip. Aquesta golafreria insaciable del gol em recorda les golejades del Barça de Guardiola, el del sextet, quan deia que la millor manera de correspondre un rival és no abaixar la guàrdia i continuar donant espectacle: el respecte per sobre de la indiferència. L’altra gran comparació d’aquests dies és Rodri: fa anys que esperem el nou Busquets i sembla que ha arribat. La seva omnipresència i el domini en el ritme del partit ens el recorden, i de passada allibera Pedri perquè a estones ens faci reviure una aparició d’Iniesta. També Bernal busqueteja i no té els 30 anys de Rodri, i la irrupció d’Espart ens l’ha revelat com un híbrid amb el control i la visió de Xavi i el posicionament de Lahm (la comparació és de Flick).
L’escola de futbol del Barça afavoreix els símils. És pur platonisme, com si hi hagués una idea essencial, perfecta i eterna, que repliquen generació rere generació. Però la gràcia és que cap jugador és exactament igual, no són robots replicants, sinó que cadascú aporta una cosa única. Per això també ens emocionen les primeres vegades. Contra el Feyenoord, Lamine va marcar el seu primer gol de falta al Camp Nou i es va posar el braçalet de capità per primera vegada. I Gabriel Jesus va aconseguir el seu primer gol com a blaugrana amb la primera pilota que tocava (amb el cap). ¿I Raphinha? ¿Amb qui el podem comparar? Tot el que fa és inesperat, com si descobríssim un nou talent cada partit: té dins una multitud de jugadors, i no ho sabíem.
La tempesta perfecta
Carme Barceló
"No hi ha onada de calor que cent anys duri", em deia a mi mateixa, dia sí i dia també, amb el ventall com a prolongació de la mà. L’anunci de l’arribada de les pluges va coincidir amb una nova tarda-nit de lluminosa aparatositat futbolística al Camp Nou. Conviure amb els extrems, meteorològics o no, és bastant difícil però hi ha elements que embelleixen el desastre. I, des de fa unes setmanes, es diu Futbol Club Barcelona i ens ha esgotat els qualificatius, els pitets i els aplaudiments.
Els experts en la matèria, els que mesuren els rendiments i treballen a fons l’aspecte físic, ens tornen a la terra i ens preparen per entendre que aquest malbaratament no es pot mantenir eternament en el temps. Comptar amb dos equips titulars, que és el que ha aconseguit Hansi Flick aquesta temporada, i treballar la psicologia i l’aspecte emocional dels que surten d’inici i dels que entren després ens explica el perquè d’aquest moment tan feliç.
Dimecres vam sortir al carrer amb capelines, paraigua i peces que vam haver de buscar al fons de l’armari però amb aquesta sensació d’autoritat que ara injecta aquest Barça. I es va produir la tempesta perfecta. La que uneix qualitat, compromís, solidesa, diversió, espectacularitat i ganes, moltes ganes. Públic i jugadors surten de casa amb la sensació de saber-se poderosos. ¡Que ja tocava, llamps i trons! Que han suportat molt, gairebé tot immerescut. Que s’ha de treballar el doble per aconseguir la meitat. Que cada setmana s’ha d’obrir el paraigua per frenar la campanya de torn.
Però el poder futbolístic blaugrana ha activat ressorts desconeguts en estadis rivals. Els xiulets arriben abans perquè, més enllà de dues temporades desastroses, el teu enemic escampa dubtes cada vegada que trepitja la gespa. Sap al que juga. Executa el pla. I gairebé sempre li surt bé perquè hi ha una feina de base, un què i un com. I una raó per a cada acció. Una tromba de futbol i una tempesta de qualitat.
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