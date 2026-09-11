FUTBOL
Mourinho: «La gent li tira pedres a Vinícius perquè és un arbre carregat de fruits. El millor Vinícius arribarà»
El tècnic també es va pronunciar sobre on s’ha de jugar la final del Mundial 2030: «M’agradaria que fos a Lisboa, però per història hauria de ser al Bernabéu»
Fermín de la Calle
José Mourinho va oferir la roda de premsa prèvia al partit que mesurarà el Reial Madrid amb el Rayo Vallecano aquest dissabte. El tècnic portuguès va arrencar pronunciant-se entre rialles sobre on s’hauria de jugar la final del pròxim Mundial, que el Marroc afirma que es jugarà a Casablanca i Louzán insisteix que serà a Espanya. «Una cosa és on hauria de ser i una altra, on m’agradaria que fos. Perdoneu-me, però m’agradaria que fos a Lisboa. I la meva resposta no per ser l’entrenador del Reial Madrid, la meva resposta és que si pots jugar en un estadi mític, històric, on van jugar alguns dels millors jugadors de la història... Hauria de ser aquí. I ho diria també si fos entrenador del Benfica», va apuntar.
Sobre l’estat de l’equip va comentar que «estem feliços, units, treballant bé. Òbviament treballar bé significa recuperar bé. Avui hi va haver feina tàctica i no gaire intensitat, però respectant l’adversari. El Rayo ve d’una victòria i han demostrat la seva qualitat. Hem d’estar molt concentrats per demà. Aprofito per agrair al míster Beñat San José per les seves paraules ‘massa simpàtiques’. Jo no mereixia tant. Demà li faré una abraçada».
Vinícius i els xiulets
La situació de Vinícius inquieta al club, pels xiulets del Bernabéu, i l’entrenador blanc també s’hi va pronunciar: «A Portugal hi ha un proverbi que no sé si a Espanya és igual. Diu ‘només tires pedres als arbres que tenen fruit’. ¿Què ha fet Vini aquí en els últims anys? ¿Quantes Champions ha guanyat? ¿Quants gols ha fet? És un arbre amb molt fruit. I la gent tira pedres perquè vol fruit. I el millor Vinícius arribarà. El de l’any passat, quan el Bernabéu estava espantat contra el Benfica i va acabar amb l’eliminatòria. Aquest Vinícius arribarà. En una era de dades i estadístiques és molt a prop de la seva velocitat màxima. Ha batut els seus rècords en carreres d’alta intensitat, rècord en pilotes recuperades, en pilotes recuperades en l’últim terç... Arribarà».
El lusità també es va pronunciar sobre els xiulets a Vinícius: «No vull ni opinar, no es tracta de criticar ni opinar. No soc ningú com per ni tan sols opinar. Em quedo trist, perquè soc molt exigent amb els meus. L’altre dia vaig llegir alguna declaració d’Huijsen, dient que soc pesat, que soc sempre al darrere. I és així, soc molt exigent. L’exigència és donar tot el que ha de donar. Jo respecto el jugador que ho dona tot. Volia jugar, volia ajudar, ha jugat com a equip, ha jugat amb respecte pel seu escut. Aquest tipus de jugador em té sempre al seu costat. No significa que hagi de jugar sempre, però significa que em tindrà sempre al seu costat. Em posa trist, però no vull valorar ni criticar. Però des de la meva experiència, no només al Madrid, quan hi ha unió entre equip i estadi és... no vull dir imbatible, però sí gairebé imbatible. Tinc encara el rècord Guinnes de partits a casa sense perdre a les millors lligues, sis o set anys sense perdre... No ho sé. Però quan treballes com a equip amb l’estadi, ets imbatible. Però cada estadi en determinat moment té dret a reaccionar i de tenir els comportaments que vulgui».
Mourinho també va valorar les declaracions de Mbappé abans del partit davant l’Inter en què es reivindicava pels seus gols: «No parlo de qui critica. Utilitzo el mateix proverbi que amb Vini. ‘És un árbol con mucho, moltíssim fruit’. Té raó. Un jugador de 40 gols mai és un problema per a l’equip. Quan aconsegueixes que hi hagi amistat, respecte... imagina’t. Hi ha coses que com a entrenador valoro i admiro moltíssim. Hi ha gent que parla de futbol però no el coneix en profunditat. N’hi ha d’altres que entenen i li venen bé parlar de coses no tan bones. He vist l’equip estar en els últims minuts amb 10, defensant per l’esquerra amb Cucurella ja mort, amb Kylian ja mort, i ho he vist. Jo com a entrenador valoro això d’una manera increïble. Per a mi és una alegria aquest tipus de comportament. Hi ha gent que sap tant de futbol com jo que també ho ha vist, però no ho diuen. Diuen després que no hem defensat bé, que podíem haver patit tres o quatre gols. Tampoc diuen que podríem haver ficat vuit. Hi ha partits que són molt avorrits i potser en tenim alguns. Hi ha partits de Champions on els equips es temen, no s’arrisca, la gent se’n va a casa amb mal gust de boca. Ens en van poder ficar quatre, sí, però n’hi podíem haver vuit. I hi ha gent que entén de futbol com jo que no ho diu. ¿Per què no ho diu? ¿No estan contents perquè hàgim guanyat? Estem units. Hem perdut punts contra el Betis i el compromís que tenim seguirà. Farem tot el possible perquè la gent sigui feliç».
El tècnic va tenir paraules sobre Courtois i la seva possible renovació: «Thibaut no està preocupat, el club tampoc. Hi ha empatia, saben que tots volen el mateix. Per ser un porter és jove i a més ha decidit no ser a la Lliga de Nacions amb la seva selecció i això li permet estar més centrat i tenir més temps de repòs en les dates UEFA o FIFA. Allà hi ha, gran partidàs, és veritat». I també va parlar de la reconciliació entre Valverde i Tchouaméni: «Jo no he fet res, ho han fet ells. L’empatia que hi ha en el grup, l’amistat, el guanyar junts, perdre junts, l’anar-se emprenyat a la banqueta però recolzar els companys que són al camp... Sense respondre específicament a la situació Valverde-Tchouameni, el grup està fantàstic. I en aquest cas, si jo no en sé res, en lloc de saber-ho tot, m’haguessin semblat dos grans amics. Òbviament que quan Aurélien va arribar estava atent, perquè necessitava saber si havia d’intervenir i ser el Ministre de la pau (somriu), però no vaig fer res. Han sigut ells».
Finalment va parlar del Gran Premi de Fórmula que es disputarà aquest cap de setmana a Valdebebas: «Normalment surto de Valdebebas a les 7:15, avui a les 6:30. He perdut 45 minuts de son. L’entrenament no ha canviat res per no estar vosaltres. Per demà vam donar dues opcions: anar directes a Valdebebas o venir aquí a deixar el cotxe i anar en bus a Valdebebas. I soc molt amic de Stefano Domenicali i sí que tinc entrada. Però soc aquest tipus de bitxo que si no guanya no hi ha vida. Si no guanyo no hi ha vida. Si estic content, potser em passo». I va evitar comparar el Reial Madrid amb qualsevol escuderia perquè «tots són molt simpàtics amb mi. Òbviament que aquest impacte mundial, que és més que un club o més que una escuderia, cosa que aquest nen està fent amb Mercedes és increïble, però sense tenir cotxe per guanyar ni cotxe per a punts, també tinc amistat amb Fernando (Alonso). M’agrada molt la seva personalitat, és dels millors sempre, tot i que no li donin un bon cotxe. M’agrada molt l’esport com a esport».
- La jubilació canvia el 2027: aquests són els anys que caldrà haver cotitzat per cobrar el 100% de la pensió
- Sis viatges per recuperar la il·lusió després de l'estiu
- Una banda catalana anuncia que actuarà a les Fires de Girona
- Girona, la capital mundial de l’ayahuasca
- Un traster de Figueres amagava un dels arsenals clandestins d’armes 'més grans' d'Espanya
- Mor Cristóbal Colón, fundador de La Fageda
- Qui era l’home que transformava armes en un traster de Figueres: 61 anys i passat a l’exèrcit rus
- Necrològiques del 10 de setembre de 2026