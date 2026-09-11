FC Barcelona
OFICIAL Hamza renova pel FC Barcelona
El FC Barcelona va anunciar la renovació de Hamza Abelkarim. El davanter egipci estén el seu contracte fins al 30 de juny del 2030.
SPORT ja va avançar que el Barça es va reunir amb el seu agent la setmana passada i el Barça, conscient del seu potencial, ja treballa intensament als despatxos per blindar l’egipci i augmentar la seva clàusula de rescissió
En el seu comunicat el Barça va anunciar: «El FC Barcelona i el jugador Hamza Abdelkarim han arribat a un acord per a la renovació del contracte del futbolista egipci fins al 30 de juny del 2030.
La firma de la renovació tindrà lloc dimarts vinent 15 de setembre, a les 17.00 hores, en un acte que se celebrarà al despatx del president del FC Barcelona, Joan Laporta.
Posteriorment, Hamza Abdelkarim atendrà els mitjans de comunicació a la Sala Comercial del Club».
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