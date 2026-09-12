mundial de bàsquet femení
La desimboltura de l’Espanya més americana desafia els EUA en semifinals
Cinc jugadores espanyoles militen a la WNBA. Les joves Iyana Martín i Awa Fam, totes dues de 20 anys, lideren una Espanya que no renuncia a res.
Fermín de la Calle
Els pronòstics diuen que els Estats Units són clars favorits per guanyar l’or del Mundial i, per tant, doblegar Espanya en la semifinal (avui, 20 h). Però les de Miguel Méndez no tenen por i miraran als ulls unes rivals amb qui competeixen a la WNBA. Liderades per les dues benjamines de l’equip, Iyana Martín i Awa Fam, totes dues de 20 anys, Espanya s’ha d’imposar a la zona i fer pressió defensiva amb Florez (juga a Washington), Conde (Toronto), Cazorla i la ranquejant Buenavida. Fam (Seattle) provarà de fer-se fort a la zona al costat de Carrera (NY) i Gustafson (Portland) davant una Angel Reese que ha aparcat la seva rivalitat amb Caitlin Clark per posar-se al servei de l’equip. Als EUA no destaca ningú en classificacions individuals, però lideren tots els rànquings d’equip.
Itàlia va vorejar la gesta amb un marcador baix (52-55), forçant mals tirs (28%) i dominant els taulers. I Méndez va provar davant Austràlia una zona d’ajustos que podria fer servir per frenar les nord-americanes. Espanya sap quin és el camí i el lema de la concentració per a aquest Mundial era "Volver a soñar".
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