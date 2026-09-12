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LA JORNADA DE LLIGA

Diomande s’impacienta per la seva irrellevància al Madrid

Mourinho fa una picada d’ullet a l’ivorià, el fitxatge més car de l’estiu, abans del partit contra el Rayo, en què pot ser titular.

Yan Diomande, a la banqueta de l’Estadi La Cartuja, abans del Betis-Madrid. | AFP7 VIA EUROPA PRESS

Yan Diomande, a la banqueta de l’Estadi La Cartuja, abans del Betis-Madrid. | AFP7 VIA EUROPA PRESS

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Fermín de la Calle

Madrid

Alguna cosa passa amb Yan Diomande. S’ho demana la grada i s’ho demana el futbolista. Tot i que Mourinho ha advertit a la sala de premsa que ha sigut l’últim a arribar i que cal tenir paciència, comença a estranyar la irrellevància del fitxatge més car de la història del Reial Madrid. Els 140 milions d’euros que s’ha gastat el club en l’extrem no s’han traduït en una aposta per l’ivorià de 19 anys. El jugador no acaba d’entendre el seu rol secundari malgrat que no preveia ser titular d’inici. Però està sorprès pels pocs minuts de què ha disposat fins ara.

99 minuts en cinc partits

Diomande suma 99 minuts en cinc partits, tots sortint de la banqueta. Va jugar 27 minuts contra l’Espanyol, 7 davant la Reial Societat, 27 més contra el Màlaga, 26 en la derrota contra el Betis i 12 contra l’Inter a Champions: 99 minuts en què no ha marcat ni ha donat assistències i ha assumit un paper totalment residual, en una plantilla en què té davant seu Mbappé, Vinícius, Brahim, Arda o Bernardo.

El Reial Madrid juga aquest vespre contra el Rayo Vallecano, i Diomande no entendria no ser titular. Mourinho va fer una picada d’ullet en la roda de premsa i sembla que s’estrenarà a l’onze, una cosa que el futbolista creu que és just vist el seu rendiment en els entrenaments. El tècnic portuguès va apostar per donar a l’extrem un període d’adaptació, però Diomande es comença a impacientar veient com Mourinho ha apostat per Arda i per Brahim a la dreta, lloc que hauria d’ocupar ell a l’onze. L’extrem esperava ser titular davant el Màlaga al Bernabéu, però Mourinho va apostar per Brahim. El partit de l’Inter era una trobada de jerarquia i Diomande tenia clar que no jugaria de sortida davant els milanistes. Però si dissabte no és titular davant el Rayo, la situació començarà a ser incòmoda per a un jugador que ha costat 140 milions (125 de fixos més 15 en variables) i que l’afició demana per què no té lloc a l’onze.

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En el club demanen paciència al futbolista. El Reial Madrid no vol repetir amb l’ivorià el que va passar amb Mastantuono la temporada passada, en què va passar de ser titular en diversos partits a no comptar per Arbeloa i acabar cedit a la Fiorentina. A Valdebebas parlen d’"estalviar pressió a 19 anys perquè, a més, arrossega l’etiqueta de fitxatge més car de la història", però Diomande comença a estar frustrat per la seva falta d’oportunitats.

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