ciclisme
Enric Mas controla Roglic a la penúltima muntanya de la Vuelta
El líder de la ronda espanyola deixa que fructifiqui una escapada sense perill, d’on surt l’irlandès Eddie Dunbar, que s’emporta la victòria al cim de Peñas Blancas, a Màlaga.
Sergi López-Egea
Enric Mas roda segur d’ell mateix. Ordena i mana. Unes vegades diu als companys del Movistar que accelerin el ritme, d’altres que deixin la feina als rivals i finalment que aixequin una mica el peu, que no s’han de desgastar forces quan es té la Vuelta controlada i queda molt poc per entrar a Granada vestit de vermell.
Hi ha dies en què val més nedar (o pedalar) i guardar la roba, en què una ofensiva no té sentit quan hi ha ciclistes al davant i poca glòria es pot aconseguir. L’etapa d’avui, la reina de la prova, és massa dura per buscar abans atacs esbojarrats a Peñas Blancas, muntanya sobre les platges d’Estepona.
Mas vigila sobretot Primoz Roglic de cua d’ull. Roden dos quilòmetres al darrere dels escapats que, com és tradicional, es van atacant entre si. Només un podrà sobreviure a l’esforç i aixecar els braços a Peñas Blancas, cosa que aconsegueix l’irlandès Eddie Dunbar, tercer triomf en la cursa, les altres dues van arribar el 2024.
Supera Santiago Buitrago, ciclista colombià i líder de la muntanya, a tot just 500 metres de la línia d’arribada. Travessa la meta segon i fet pols. El ciclisme és així, uns guanyen i d’altres no. Si Buitrago es desespera per perdre la 19a etapa quan la tocava amb el manillar, el conjunt Pinarello Q36 explota d’alegria, felicitat total per al seu director, el català Àlex Sans, i també per al seu paisà ciclista David de la Cruz, que penjarà la bicicleta a l’acabar la Vuelta per anar-se’n al Vietnam i fer una travessia a peu.
Per darrere, oblidada la victòria d’etapa, Mas s’aixeca de la bici, hi balla a sobre i observa l’atac de Roglic. Només queden dos quilòmetres, però el dia no està per regalar segons absurds. El controla sense inquietar-se gaire, igual com amb Felix Gall, el ciclista austríac que va tercer de la general i que intenta treure profit de l’embolic. Arriben tots plegats. Empat a la muntanya malaguenya.
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