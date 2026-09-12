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Èric Surís abans del debut del Bisbal a la Copa d'Espanya: «L’objectiu és preparar la temporada»

El Bisbal afrontarà el compromís contra el Benicarló a Fontajau a causa de les obres al Pavelló Vell

El Bisbal Bàsquet s'entrena a Pals per les obres al Pavelló Vell.

El Bisbal Bàsquet s'entrena a Pals per les obres al Pavelló Vell. / Sol Gironès Bisbal Bàsquet

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Gerard Ullastre

El Bisbal Bàsquet donarà el tret de sortida a la pretemporada 20206/27 amb el debut a la Copa d’Espanya contra el Benicarló (demà a les 18:10 h) en un escenari d’excepció: Fontajau. Els empordanesos no poden utilitzar el Pavelló Vell, actualment en obres per la remodelació del teulat, i s’han vist obligats a jugar la pretemporada a l’exili per complir amb les exigències de la FEB en els compromisos oficials.

Malgrat la rellevància del repte i en el marc d’una competició oficial, Èric Surís prefereix mantenir els peus a terra i centrar-se en créixer i preparar l’equip per competir a Segona FEB. Els bisbalencs es troben en ple procés de construcció, i només acumulen dues setmanes d’entrenaments. «No arribem ben preparats per aquesta competició, per descomptat», va reconèixer el tècnic en la roda de premsa prèvia a aquest primer compromís. En aquest sentit, Surís va apuntar que el duel contra el Benicarló és una part més del rodatge de l’equip: «L’objectiu d’aquests partit és preparar-nos per arribar a l’octubre de la millor manera possible».

Com el curs passat, la defensa tornarà a ser el pilar fonamental del projecte empordanès. En aquesta línia, l’entrenador del Bisbal va subratllar que «com tota bona construcció d’equip, tot ha de començar per la defensa, i tothom ha d’anar entenent quins són els nostres conceptes».

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Sumat a les poques setmanes de preparació que ha tingut l’equip, el Bisbal haurà d’afrontar el debut a la Copa d’Espanya amb les baixes de Pablo Orenga, que arrossega una lesió de la temporada passada, i Jorge Lafuente, que té molèsties musculars i des del cos tècnic prefereixen «no arriscar».

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