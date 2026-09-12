Èric Surís abans del debut del Bisbal a la Copa d'Espanya: «L’objectiu és preparar la temporada»
El Bisbal afrontarà el compromís contra el Benicarló a Fontajau a causa de les obres al Pavelló Vell
Gerard Ullastre
El Bisbal Bàsquet donarà el tret de sortida a la pretemporada 20206/27 amb el debut a la Copa d’Espanya contra el Benicarló (demà a les 18:10 h) en un escenari d’excepció: Fontajau. Els empordanesos no poden utilitzar el Pavelló Vell, actualment en obres per la remodelació del teulat, i s’han vist obligats a jugar la pretemporada a l’exili per complir amb les exigències de la FEB en els compromisos oficials.
Malgrat la rellevància del repte i en el marc d’una competició oficial, Èric Surís prefereix mantenir els peus a terra i centrar-se en créixer i preparar l’equip per competir a Segona FEB. Els bisbalencs es troben en ple procés de construcció, i només acumulen dues setmanes d’entrenaments. «No arribem ben preparats per aquesta competició, per descomptat», va reconèixer el tècnic en la roda de premsa prèvia a aquest primer compromís. En aquest sentit, Surís va apuntar que el duel contra el Benicarló és una part més del rodatge de l’equip: «L’objectiu d’aquests partit és preparar-nos per arribar a l’octubre de la millor manera possible».
Com el curs passat, la defensa tornarà a ser el pilar fonamental del projecte empordanès. En aquesta línia, l’entrenador del Bisbal va subratllar que «com tota bona construcció d’equip, tot ha de començar per la defensa, i tothom ha d’anar entenent quins són els nostres conceptes».
Sumat a les poques setmanes de preparació que ha tingut l’equip, el Bisbal haurà d’afrontar el debut a la Copa d’Espanya amb les baixes de Pablo Orenga, que arrossega una lesió de la temporada passada, i Jorge Lafuente, que té molèsties musculars i des del cos tècnic prefereixen «no arriscar».
Subscriu-te per seguir llegint
- Cotarelo incendia la Diada a Ripoll
- Qui era l’home que transformava armes en un traster de Figueres: 61 anys i passat a l’exèrcit rus
- Cristóbal Colón: l’home que va convertir una 'bogeria' en un model estudiat a Harvard
- Sis viatges per recuperar la il·lusió després de l'estiu
- La jubilació canvia el 2027: aquests són els anys que caldrà haver cotitzat per cobrar el 100% de la pensió
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Detingut a la Garrotxa com un fugitiu buscat pels EUA per extorsió i segrest: la defensa diu que és l’home equivocat
- Diada 2026: Consulta el programa i actes de l’Onze de Setembre als principals municipis gironins