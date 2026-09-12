Les noves incorporacions de l'Spar Girona, protagonistes en la victòria contra el Castelló (57-98)
Roberto Íñiguez dona minuts a dues jugadores del planter en el segon amistós de pretemporada
Gerard Ullastre
L’equip de Roberto Íñiguez s'han imposat còmodament en l’amistós de pretemporada a la pista del Castelló, un partit de clar color visitant. L’Spar Girona ha guanyat els quatre quarts i no ha donat cap opció a un Castelló que competirà a la Lliga Challenge, una categoria per sota respecte de les gironines. Després d’un primer parcial de tempteig, l’Spar Girona ha posat el peu a l’accelerador en el segon període i no l'ha tret fins al final del partit.
Roberto Íñiguez ha donat oportunitats a jugadores del planter en un partit en què les noves incorporacions van brillar. Adult Bulgak va ser la jugadora més destacada del duel amb 21 punts. Madison Conner i Marta Garcia també van oferir una bona carta de presentació amb 17 i 16 punts respectivament.
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