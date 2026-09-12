EL NOU GRAN PREMI D’ESPANYA
Madring, la bogeria feta realitat
La fórmula 1 desembarca a Madrid nou anys després que els seus dos màxims responsables fantasiegessin amb la possibilitat de crear un circuit urbà. Les 124.000 entrades per acudir avui i demà al GP s’han esgotat.
Sergio R. Viñas
Semblava una bogeria, una d’aquestes idees que només semblen plausibles durant els segons en què són verbalitzades. José Vicente de los Mozos, avui president d’Ifema, i Luis García Abad, històric mànager de Fernando Alonso, presenciaven junts el GP de Singapur del 2017 sobre el traçat urbà de Marina Bay, i se’ls va acudir: ¿per què no? Potser allò podria replicar-se a Madrid.
Gairebé nou anys després, aquella idea impossible s’ha fet realitat: Madrid acull aquest cap de setmana el GP d’Espanya d’F1 en un circuit semiurbà anomenat Madring. Un traçat de 5,419 quilòmetres i 22 revolts que ja s’anuncia com "el millor del món" i l’únic del calendari al qual es pot arribar amb metro: la parada Fira de Madrid (línia 8) és davant de la recta de meta.
La Fira de Madrid, Ifema, és la que dona suport institucional i físic al gran premi. Els pilots envoltaran les instal·lacions del recinte de pavellons ubicat al costat de l’aeroport de Barajas i s’endinsaran en terrenys fins ara sense urbanitzar a l’emergent barri de Valdebebas, davant de la Ciutat Esportiva del Reial Madrid.
Montmeló, desplaçat
L’acord d ’Ifema (que exerceix de promotora) amb la FIA fins al 2035, la confidencial quantia del qual s’estima per sobre dels 30 milions d’euros anuals, ha desplaçat parcialment Montmeló del calendari. El circuit català allotjava el GP d’Espanya de manera ininterrompuda des del 1991 i a partir d’ara només acollirà l’F1 en els anys parells (2028, 2030 i 2032).
El final del contracte vigent del Circuit de Barcelona-Catalunya amb la FIA va ser la finestra d’oportunitat que va aprofitar Madrid per trobar el seu espai en el calendari. Stefano Domenicali, CEO de la competició, es va deixar seduir des del principi pel projecte que De los Mozos es va entossudir a transformar en realitat quan va arribar a la presidència d’Ifema després de tota una vida en la indústria del motor, el 2021. "Sembla que va ser ahir quan érem a Madrid anunciant aquest pla i sembla que va ser ahir quan molta gent va pensar que era una broma", recordava aquests dies l’executiu de l’F1.
El projecte es va desenvolupar sota la premissa que no tindria cap cost per als madrilenys, un condicionant que els partits de l’oposició denuncien que no s’ha complert. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defensa que "és una gran inversió que no costa al contribuent madrileny". Un recent informe de PwC estima un impacte econòmic de 467 milions d’euros i 8.850 llocs de treball. Les entrades es van esgotar aquesta setmana i s’estima que al voltant de 75.000 persones de fora de Madrid acudiran a la capital aquest cap de setmana. L’Ajuntament i la Comunitat han reforçat el transport públic per poder absorbir els prop de 124.000 assistents. La previsió és que el 75% hi recorrin.
Els lloguers turístics als voltants del circuit es van disparar mentre creixien les crítiques veïnals pel soroll dels tests de fórmula 3 fets fa unes setmanes. Fins i tot José Mourinho, entrenador del Reial Madrid, va fer broma fa uns dies sobre el tema, ja que l’equip blanc s’estrena a escassos metres de Madring.
Més enllà de les carreres
L’objectiu, és clar, és oferir un gran espectacle esportiu. Però no només això. Des que Liberty Media va comprar l’F1, ja fa una dècada, el negoci s’ha anat encaminant cap a l’oferta de grans espais d’oci i negoci, on el que passa a la pista és només una part de l’"experiència", com explica De los Mozos. En aquesta línia, Madring presumeix del pàdoc més gran del món i de "la fanzone més gran del món", de 155.000 metres quadrats, en paraules de García Abad, el director general. Madrid aspira, de fet, a fixar un nou estàndard en el calendari europeu, a imatge de l’ocorregut amb Miami a Amèrica.
Des del punt de vista estrictament tècnic, es preveu que no sigui un circuit gaire propici als avançaments i en què els errors es paguin cars, perquè no està sobrat d’escapatòries. Una pista més de pilots que de cotxes, amb molts murs perillosos. Entre la novetat i les característiques pròpies del circuit, la previsió és que apareguin diverses banderes vermelles per accidents.
Per als nostàlgics, es tracta de la tornada de l’F1 a Madrid 45 anys després de l’últim GP d’Espanya al circuit del Jarama. Aquest palmarès el va tancar el 1981 Gilles Villeneuve. Demà, hi haurà una nova llista de guanyadors per estrenar.
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