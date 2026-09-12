MUNDIAL DE MOTOGP
Márquez dona una lliçó magistral a Bezzecchi a la seva pròpia casa
«De nou, el rei ha impartit una lliçó magistral als altres». Ni més ni menys que el campioníssim Dani Pedrosa ha sigut qui ha definit així, amb tanta contundència i tones de realitat, la victòria de Marc Márquez (Ducati), nou vegades campió del món, en la carrera a l’esprint del Gran Premi de Misano, que se celebra en el traçat Marco Simoncelli, de Rimini.
Emilio Pérez de Rozas
Amb un braç i mig, sense haver realitzat els millors cronos, però a prop de l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia), que, com a Aragó, va aconseguir la ‘pole position’, Marc Márquez Alentà (Ducati) va pujar a la tarima i va esgrimir, des de la seva càtedra, el millor pilotatge que mai s’hagi vist en un traçat del Mundial. Ningú, absolutament ningú, prepara les carreres, tant físicament com mentalment, en el Mundial de MotoGP com el cavaller de Cervera (Lleida). Ningú.
'Il Cannibale', que ha retallat cinc punts més al líder, el madrileny Jorge Martín (Aprilia), en la classificació del Mundial de pilots (ahora es troba només a 14 punts), ha tornat a guanyar la partida a 'Bezz', en el mateix lloc, en el mateix revolt, en la mateixa sortida i amb el mateix ímpetu que va tenir a Motorland (Alcanyís, Aragó). MM93, que sortia segon, ha superat Bezzecchi en l’escassa de frenada de la primera corba a la dreta ¡a sobre la dreta, el braç dolent! i s’ha escapat. Un altre «¡ciao pescao! » del campioníssim.
Cert, només és dissabte. Cert, només és la prova a l’esprint . Més veritat, és la carrera curteta, però és la carrera que havia de guanyar Bezzecchi com a resposta, no només a córrer a casa, sinó al doblet que el més gran dels Márquez Alentá va conquistar a Áragón. Veuen, aquesta és la diferència entre un campió i un prodigi. 'ET' es va veure empès, necessitat, pronostica, obligat, exigit a guanyar a casa, a Motorland i la seva resposta van ser dos triomfs insultants, dissabte i diumenge.
Avui, a Misano, al costat del mar, hauria de ser ‘Bezz’, l’altre gran candidat al títol junt amb el seu company ‘Martinator’, que havia de respondre amb un primer triomf i demostrar, per descomptat, que ell també està fet de la pasta amb què fabriquen els autèntics campions. I, no, ha tornat a ser Márquez qui ha demostrat que, tot i que el seu títol preferit és el novè, l’any passat «perquè va ser la guinda del pastís del sofriment, del sacrifici, del dolor», també vol el desè per superar Valentino Rossi, que, vaja, ha vist guanyar a la pista el seu enorme rival.
El cap de setmana de Misano va començar molt similar al d’Aragó. Bezzecchi dominant les cronos, fent rècord rere rècord en totes les seves voltes (o gairebé) i Márquez, enganxadet a ell, pensant molt més en les carreres que a lluir en els entrenaments. Aquest cap funciona com un rellotge suís i, avui, al comprovar a la calandra que el pilot d’ Aprilia havia muntat el pneumàtic tou darrere (el català portava el mitjà) ha pensat que, o li passada al primer revolt, com a Motorland, i mirava d’escapar-se o ‘Bezz’ aprofitaria aquestes primeres voltes per anar-se’n.
«He sortit molt bé, com a Aragó i sabia que podia fer-ho. Marco (Bezzecchi) també ha sortit, des de la ‘pole’ , molt ràpid, així com Fermín (Aldeguer) i ‘ Digga’ (Di Giannantonio). Tots quatre hem arribat enganxadets al primer revolt, però jo he pogut esgotar més que ells la frenada i ficar la moto amb decisió. Sabia que era la maniobra perfecta per mirar d’escapar-me», va comentar Márquez al final de la carrera. «Després, com al matí he tingut la sensació que havíem aconseguit el ritme de carrera que em faltava ahir, he pressionat de ferm, he aconseguit aquest segon que et dona la tranquil·litat i, sí, m’he relaxat una mica però, quan Marco ha pressionat, he decidit fer dues voltes al màxim de nou, que les tenia, i aconseguir la diferència definitiva».
«Quan vaig veure a la graella que Bezzecchi havia muntat el pneumàtic posterior tou, vaig pensar o li passes al primer revolt, com a l’Aragó, o no tindràs possibilitat de guanyar la carrera. Li vaig poder fer i, després, com que tenia ritme, vaig mantenir l’avantatge fins al final».
Ho ha dit Pedrosa i tothom al pàdoc del Mundial coincideix amb la seva expressió: lliçó magistral, de doctor, de doctor, de geni, de campió, d’unit entre els únics, de Marc Márquez. Segueix l’escalada, amb un braç i mig, i ja tothom comença a pensar que la proesa, una nova gesta, és possible. Això sí, també Pedrosa, ha reconegut que no li serà fàcil renovar el títol. Una cosa sembla clara: aquest és, sens dubte, un nou Marc Márquez, pot ser que el 2.0, el 3.0, el 10.0. És possible, molt possible, que la lesió de la seva espatlla l’hagi obligat a canviar el seu estil, no només físic, no només el seu pilotatge, també la seva mentalitat, la teva aproximació al títol.
Aquest Márquez ha après a guanyar per mig segon, per un segon, per dos, oblidant els 10 segons amb qui guanyava en la seva època més bèstia, per exemple, 2019. La seva moto va per carrils i la ‘ Bestia’ ha decidit dosificar-se i deixar anar a l’animal que porta a dins només quan ho necessita, és a dir, quan ‘Bezz’, faltant quatre voltes, ha cregut que l’agafava i el Marc ha tret el campió de sempre.
Cursa a l’esprint: 1. Marc Márquez (Ducati), 19 minuts 48.519 segons; 2. Marco Bezzecchi (Aprilia), a 1.068 segons; 3. Jorge Martín (Aprilia), a 3.538 segons; 4. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 3.968 segons, i 5. Àlex Márquez (Ducati), a 4.348 segons.
Mundial de pilots: 1. Jorge MARTÍN (Espanya), 263 punts; 2. Marc MÁRQUEZ (Espanya), 249; 3. Marco BEZZECCHI (Itàlia), 241; 4. Fabio DI GIANNANTONIO (Itàlia), 214 i 5. Ai OGURA (Japó), 203.
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