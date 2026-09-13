El Bisbal tomba al Benicarló amb una remuntada d'última hora (66-62)
Un gran últim quart permet remuntar a cop de triple als d’Èric Surís, que han combinat brots verds amb minuts fluixos en el debut a la Copa d’Espanya
Gerard Ullastre
Com la temporada passada, el Bisbal Bàsquet ha començat amb el peu dret el seu periple per la Copa d’Espanya. Els empordanesos han remuntat al Benicarló a cop de triple en el darrer quart d’un partit que ha alternat brots verds amb els símptomes de la falta de rodatge d’un equip amb moltes cares noves.
La intensitat que caracteritzava el Bisbal d’Èric Surís el curs anterior també ha estat protagonista en els primers minuts del matx. Les recuperacions de pilota, les transicions ràpides i el bon joc col·lectiu han fet que, ben aviat, els empordanesos marquessin el ritme de l’encontre, començant amb un parcial de 10-3 i obligant el Benicarló a anar a remolc. A partir d’aquest inici dominant, Bisbal ha encadenat bons minuts amb algunes possessions més fluixes. Una irregularitat pròpia d’un equip que només acumula dues setmanes d’entrenaments i que ha d’acabar de confeccionar alguns automatismes que tantes alegries van donar el curs passat. Aquesta intermitència ha fet que, al descans, el partit estigués empatat a 28.
Tornant dels vestuaris, el Benicarló ha fet un pas endavant, finalitzant la primera possessió amb un alley-oop, i neutralitzant els atacs bisbalencs, però els triples de Ragsdale i Bernat han aturat l’embranzida dels visitants. El Bisbal ha tingut l’oportunitat en diverses ocasions de tornar a posar-se per davant des de la línia de personal, però el desencert en els tirs lliures mantenia la derrota virtual dels empordanesos. Un desencert compartit amb el Benicarló, que, malgrat no estar fi en els tirs lliures, ha agafat distància a la represa fent sang a un Bisbal inferior que ha fet un parcial de 10-20 en el tercer quart.
En els últims 10 minuts, els empordanesos, molt intensos defensivament - com demana Surís als seus jugadors -, han recuperat dues pilotes que han acabat amb cistella, i Torrent, penetrant fins a la cuina, ha tret petroli amb un 2+1 que feia un parcial de 7-0. A partir d’aquí, ha començat el festival de triples del Bisbal, que mitjançant Ragsdale i Domínguez, el jugador més destacat del partit, han posat per davant els empordanesos, que han hagut de suar de valent per mantenir a ratlla a un Benicarló que ha lluitat fins al final.
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