EL SADAR
Un doblet de Roberto dona ales a l’Espanyol
Els de Manolo González mostren la millor versió contra un Osasuna amb greus errors defensius. El davanter cordovès ja té cinc gols aquesta temporada.
Begoña González
A l’Espanyol les peces comencen a encaixar i, fruit d’aquesta bona entesa, els periquitos van marxar ahir d’El Sadar amb uns valuosíssims tres punts, després de vèncer 0-2 a l’Osasuna. Durant el partit, i sota l’atenta mirada a la grada de Monchi, l’artífex d’aquest equip, a Roberto Fernández va semblar sortir-li tot bé en un partit en què la resta de jugadors van saber desenvolupar a la perfecció el pla de Manolo González. El davanter cordovès suma ja cinc gols aquesta temporada i es col·loca entre els màxims golejadors de la Lliga.
Els periquitos tenien les coses clares i es van avançar ja en el segon minut de joc, quan Roberto Fernández va aprofitar un desmarcatge i una bona passada de Marcos per plantar-se sol davant Sergio Herrera i marcar. El gol va obligar l’Osasuna a augmentar la intensitat i l’equip local va començar a tenir la possessió i acumular arribades, amb Barja i Budimir com a principals amenaces.
Els navarresos van buscar l’empat amb insistència i van protagonitzar a més una acció polèmica a l’àrea de l’Espanyol, al reclamar un penal per un contacte de Riedel sobre Raúl. No obstant, ni l’àrbitre ni el VAR van considerar que hi hagués infracció. Poc després, un error defensiu de Catena va permetre a l’Espanyol aprofitar una pilota d’Omar El Hilali i Roberto va tornar a marcar, aquesta vegada sense resistència, per posar el 0-2. Malgrat que el conjunt local va arribar a celebrar un gol de Rubén García, aquest va ser anul·lat perquè la pilota havia sortit per la línia de fons, augmentant el malestar a El Sadar.
Seguretat defensiva
Després del descans, l’Osasuna va sortir amb més intensitat i Luis Miguel Ramis va recórrer a un triple canvi per donar més velocitat i frescor a l’atac. L’entrada de Raúl Moro va canviar la dinàmica de l’equip, obligant El Hilali a donar-ho tot en defensa.
Tot i així, els locals no van aconseguir transformar el seu domini en ocasions clares i es van trobar una vegada i una altra amb una fèrria defensa periquita. Dmitrovic amb prou feines va haver d’intervenir-hi i l’Espanyol va poder firmar el seu segon triomf.
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