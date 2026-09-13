Segona RFEF
L’Escala apreta en l’últim tram i guanya a l’Europa B (0-2)
Els de David Gurillo s'han endut la primera victòria del campionat en el darrer quart d'hora, amb gols de Joan Maynau i Joel Arimany
Jaume Massana
No ha estat un partit fàcil al Nou Sardenya contra el filial de l’Europa, però en el darrer quart d’hora de partit els anxovers han premut l’accelerador i han estat capaços de guanyar per (0-2) a un Europa que ha estat superior en moltes fases del matx.
Tot i un primer temps en què els escapolats han tingut oportunitats per avançar-se al marcador, la falta d'encert ha condemnat als locals a marxar al descans amb empat. Una cosa és ben clara al futbol. Qui perdona, ho paga i això és el que li ha passat a l'Europa B. A la represa el partit seguia la mateixa tònica, però amb menys perill local. No ha estat fins al 78 quan Joan Maynau ha trencat la igualada a favor dels visitants en una de les primeres aproximacions dels anxovers i Joel Arimany al 82, ha sentenciat l'encontre per brindar-li a l’Escala el primer triomf a la lliga, després de la derrota en la primera jornada davant de la Grama (1-2).
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