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L’Escala apreta en l’últim tram i guanya a l’Europa B (0-2)

Els de David Gurillo s'han endut la primera victòria del campionat en el darrer quart d'hora, amb gols de Joan Maynau i Joel Arimany

Acció durant el matx al Nou Sardenya

Acció durant el matx al Nou Sardenya / FC L'Escala

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Jaume Massana

Girona

No ha estat un partit fàcil al Nou Sardenya contra el filial de l’Europa, però en el darrer quart d’hora de partit els anxovers han premut l’accelerador i han estat capaços de guanyar per (0-2) a un Europa que ha estat superior en moltes fases del matx.

Tot i un primer temps en què els escapolats han tingut oportunitats per avançar-se al marcador, la falta d'encert ha condemnat als locals a marxar al descans amb empat. Una cosa és ben clara al futbol. Qui perdona, ho paga i això és el que li ha passat a l'Europa B. A la represa el partit seguia la mateixa tònica, però amb menys perill local. No ha estat fins al 78 quan Joan Maynau ha trencat la igualada a favor dels visitants en una de les primeres aproximacions dels anxovers i Joel Arimany al 82, ha sentenciat l'encontre per brindar-li a l’Escala el primer triomf a la lliga, després de la derrota en la primera jornada davant de la Grama (1-2).

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