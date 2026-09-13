Segona RFEF
L’Olot es fa gran i remunta al Nàxara (1-2)
Tot i començar perdent al segon temps, els de Roger Vidal han aconseguit capgirar el marcador gràcies a Martí Soler i Mario
Jaume Massana
La primera victòria de la temporada pels olotins ja és aquí. Després d’empatar contra l’Ebro en la primera jornada de campionat (2-2), l’Olot ha aconseguit treure el primer triomf per 1-2 davant del Nàxara, i a més, a domicili.
En el primer desplaçament dels garrotxins a La Rioja de la seva història, el primer temps a La Salera ha tingut trams de matx per a tothom, amb una lleugera superioritat visitant en conjunt. Alguna ocasió ha tingut l’Olot per avançar-se, de la mà de Marc Mas, Martí Soler i Walid, contrarestant alguna arribada del Nàxara. Tot i això, el marcador no s'ha mogut al descans.
A la represa, tot i uns bons primers minuts de l’Olot, els locals han aconseguit avançar-se aprofitant un mal refús de Pablo, amb diana transformada per Íker Landín. Tot i la decepció, la reacció dels olotins no ha decebut i en quatre minuts havien igualat l’encontre amb un gol de Martí Soler, assistit per Marc Mas. Després de l’empat, una envestida local ha obligat a Pol Ballesté a aparèixer en dues ocasions i a salvar el seu equip del gol del Nàxara. I quina sort, que ha estat figura Ballesté, perquè al minut 83 apareixia Mario en una gran passada a l’espai de Jordi Ortega i definia amb molta classe per donar la volta a la truita i manar al marcador. Una diana que ha significat el primer triomf de la temporada, el primer a domicili i quatre punts que situen als de Roger Vidal a la part alta de la classificació.
- Cotarelo incendia la Diada a Ripoll
- El Cafè: de 'bar de barri' a referent de pintxos i tapes
- Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
- Té 112 anys i és la dona més longeva de Catalunya: la extraordinària vida de Carme Noguera
- Canvi d’hora a Espanya: el BOE confirma quan serà el canvi a l’horari d’hivern
- Un estudi revela quines són les destinacions més visitades en cotxe aquest estiu: la Costa Brava hi és
- Una barca amb onze persones xoca contra les roques a Calella de Palafrugell
- Carta d'una lectora: A qui perjudiquen les vagues dels mestres i professors?