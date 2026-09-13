CICLISME
Landa s’alia amb la llegenda en una Vuelta que sentencia Mas
El basc triomfa en solitari en el complicadíssim Collado del Alguacil, on el corredor mallorquí controla sense problemes la general a un dia del final, a Granada.
El Periódico
Landisme o barbàrie és el lema del ciclista que arriba plorant a la cimera de l’Alguacil, un homenatge carregat de sentiment per a un mite del ciclisme basc i espanyol: un home bo anomenat Mikel Landa va guanyar l’etapa reina que va consagrar, tret d’un ensurt monumental a Granada, Enric Mas com a vencedor de la Vuelta 2026.
¿Landa és a la Vuelta? Era la pregunta que mai es resolia: ni pedalava entre els millors, al lloc que li correspon, ni es colava en escapades, tret de la que resoldria el penúltim dia de carrera al Collado del Alguacil, l’Angliru del sud, la muntanya més difícil d’aquesta Vuelta salvant la costa del Bartolo, amb terra pel mig, en què van decidir donar espectacle Mas i l’enyorat Tadej Pogacar, un dia abans del seu injust accident.
Roglic salva la segona plaça
El Movistar no és l’UAE i deixa fer les escapades. Menys maldecaps per a un Mas que no vol problemes i que ni tan sols es mata per seguir el ritme quan ataca Felix Gall. L’austríac no aspira a guanyar la Vuelta, que sap que és impossible, sinó a deixar fora de combat Primoz Roglic, que ja no és el que era, i arrabassar-li la segona plaça. L’eslovè, però, la salva sobre la campana.
A Landa li és igual. Si se n’escapa és perquè ja no fa cas ni del seu discurs de cada dia: li fa mal tot el cos, "fa un any que estic de merda", diu, castigat també per una caiguda rere l’altra. El súmmum va ser a la Itzulia, la cursa del seu estimat País Basc, quan el va atropellar el cotxe de l’equip mèdic. I així ha passat tota la temporada: ni Giro ni Tour i una Vuelta arribant en baixa forma. Fins que li va arribar l’hora.
Landa no pot ni parlar. Plora perquè recorda els seus fills, perquè porta fractures soldades a tot el cos i perquè pedala amb l’afecte d’una afició que el segueix amb una passió superior als èxits aconseguits al llarg de la seva carrera.
Quatre vegades s’ha trencat la clavícula, dues més ha deixat vèrtebres partides per l’asfalt, la pelvis i diverses costelles, un drama d’hospitals i de recuperacions complicades. ¡Landisme o barbàrie! Perquè a Landa no el retiren ni els accidents més greus. És basc de cap a peus i un escalador de categoria; l’home que fa anys va crear una mena de religió esportiva que es va batejar com el landisme, una passió que semblava condemnada a no tornar a omplir cap temple del ciclisme.
El Movistar de Mas va donar permís a la fuga. El jersei vermell només havia d’estar pendent de si mateix sabedor que era el més fort, que si no patia un daltabaix, no hi havia forces per atacar-lo des de lluny i fer-li mal a la templa. Landa no era l’enemic i fins i tot li anava bé a Mas que hi hagués escapada per davant.
Amb molts minuts de marge, Landa tenia clar que havia entrat en l’escapada bona. No s’hi havia ficat per acabar tercer o quart i prou. A poc a poc, va anar deixant rivals enrere fins que, al tram final de l’Alguacil, va atacar el noruec Tobias Johannessen, el rival més perillós i més fort.
Emoció pels seus fills
Va fer l’ascensió final en solitari, sempre agafat a la part baixa del manillar, marca del landisme, per recordar els mals moments, emocionar-se pels fills i creuar la meta plorant, com llàgrimes li van caure després mentre parlava amb els periodistes. "Era la meva última oportunitat i feia dies que somiava. Jo no soc Pogacar que mai té dies dolents i potser, per això, empatitzo tant amb l’afició. Vaig sortir a mossegar". I va mossegar una etapa, que no aconseguia a la Vuelta des del 2015.
Feia set anys i mig, allà és res, que Landa no guanyava una etapa i des del 2021 una carrera, la Vuelta a Burgos. I tot i així, continuava sent el gran Landa, el que aixeca els aficionats de les butaques quan atacava, quan feia dues vegades tercer del Giro; quart, cinquè, sisè i setè del Tour i vuitè de la Vuelta.
Guanyava a Sierra Nevada el ciclista que va perdre per dos segons el podi del Tour del 2017, que injust, i el corredor al qual, si no el frena el seu director el 2015, igual el vencedor del Giro hauria sigut ell en comptes d’Alberto Contador.
Per això se l’estima tant. Per això, va engrandir amb la victòria d’etapa l’èpica de Mas, que va arribar a la cimera de Landa en la 14a posició també emocionat per guanyar una carrera a la qual li queda un sospir.
"Per l’aigua de Granada només remen els sospirs", va escriure Federico García Lorca al parlar de la ciutat que aquest diumenge consagrarà el corredor mallorquí com a vencedor de la Vuelta.
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