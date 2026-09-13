MOTOGP
Márquez dona una lliçó magistral a Bezzecchi
El nou vegades campió del món fa una exhibició en la cursa a l’esprint de Misano davant l’italià, que avui sortirà des de la ‘pole’.
El Periódico
Amb un braç i mig, sense haver fet els millors cronos, però a prop de l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia), que, com a Aragó, va aconseguir la pole position, Marc Márquez Alentà (Ducati) va pujar a la tarima i va esgrimir, des de la seva càtedra, el millor pilotatge que mai s’hagi vist en un traçat del Mundial. Ningú, absolutament ningú, prepara les curses, tant físicament com mentalment, en el Mundial de MotoGP com el cavaller de Cervera (Lleida). Ningú.
Márquez, que va retallar cinc punts més al líder, el madrileny Jorge Martín (Aprilia), en la classificació del Mundial de pilots (ara és tan sols a 14 punts), li va tornar a guanyar la partida a Bezz, al mateix lloc, al mateix revolt, a la mateixa sortida i amb idèntic ímpetu que va passar a Motorland (Alcañiz, Aragó). MM93, que sortia segon, va superar Bezzecchi en la frenada al límit del primer revolt a la dreta i es va escapar. Un altre "¡ciao, Andreu!" del campioníssim.
Cert, només era dissabte. Cert, només és la prova a l’esprint. Més veritat, és la cursa curteta. Però era la cursa que havia de guanyar Bezzecchi com a resposta, no solament a córrer a casa, sinó al doblet que el més gran dels Márquez Alentà va conquerir a l’Aragó. Aquesta és la diferència entre un campió i un prodigi. E.T. es va veure empès, necessitat, obligat, exigit a guanyar a casa, a Motorland, i la seva resposta van ser dos triomfs insultants, dissabte i diumenge.
Ho va dir Dani Pedrosa ("de nou, el rei ha impartit una lliçó magistral als altres") i tothom al pàdoc coincideix amb la seva expressió: lliçó de geni, de campió. Continua l’escalada, amb un braç i mig, i ja tothom comença a pensar que la proesa, una nova gesta, és possible. Això sí, també Pedrosa va reconèixer que no li serà fàcil renovar el campionat. Una cosa sembla clara: aquest és, sens dubte, un nou Marc Márquez, pot ser que el 2.0, el 3.0 o el 10.0. És possible, molt possible, que la lesió de l’espatlla l’hagi obligat a canviar l’estil, no solament físic, no solament el pilotatge, també la mentalitat, l’aproximació al títol.
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