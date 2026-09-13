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Tercera RFEF

El Peralada perd a casa davant del Tona (0-1)

Tot i gaudir d'un partit igualat al Municipal, els xampanyers han estat incapaços de sumar el primer triomf de la temporada

Una disputa de Pilota en el Peralada-Tona

Una disputa de Pilota en el Peralada-Tona / CF Peralada

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Jaume Massana

Peralada

No ha pogut ser avui tampoc. No ha fet un mal partit el conjunt d'Àlex Marsal i ha tingut oportunitats per poder-se avançar al marcador, sobretot al primer temps, però els visitants s'han endut el triomf per 0-1 amb una diana de Toni Cao. Després de l'empat a domicili contra el San Cristòbal en la primera jornada, els xampanyers sumen un punt de sis i hauran de seguir remant per aconseguir aquesta anhelada victòria, la següent oportunitat dissabte que ve davant del Vilanova.

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