Tercera RFEF
El Peralada perd a casa davant del Tona (0-1)
Tot i gaudir d'un partit igualat al Municipal, els xampanyers han estat incapaços de sumar el primer triomf de la temporada
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Jaume Massana
Peralada
No ha pogut ser avui tampoc. No ha fet un mal partit el conjunt d'Àlex Marsal i ha tingut oportunitats per poder-se avançar al marcador, sobretot al primer temps, però els visitants s'han endut el triomf per 0-1 amb una diana de Toni Cao. Després de l'empat a domicili contra el San Cristòbal en la primera jornada, els xampanyers sumen un punt de sis i hauran de seguir remant per aconseguir aquesta anhelada victòria, la següent oportunitat dissabte que ve davant del Vilanova.
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