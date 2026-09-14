Espanya es penja al Mundial un bronze amb gust d’or
Iyana Martín (22 punts i 10 assistències) va liderar les de Méndez en una final de consolació en què van doblegar amb solvència Alemanya (58-81).
Fermín de la Calle
Espanya es va penjar ahir a Berlín un bronze amb gust d’or. I ho va fer gràcies a la màgia d’Iyana Martín, l’entrega d’Elena Buenavida, la clarividència de Mariona Ortiz, el compromís de Maite Cazorla, l’experiència d’Alba Torrens, la defensa d’Helena Pueyo, la classe de María Conde, el talent d’Awa Fam, la intel·ligència de Raquel Carrera, la consistència de Megan Gustafson, el poder d’Alicia Florez, la polivalència de Paula Ginzo... i la sàvia direcció de Miguel Méndez.
La Família continua encadenant generacions mentre suma èxits i bateja amb medalles a les noves promocions. Aquesta vegada Alba Torrens, ànima d’aquesta selecció amb 11 medalles en la seva carrera, tutelava el desembarcament del grup que lideren Iyana Martín i Awa Fam, amb els seus 20 anys. Caràcter, identitat, talent, experiència, joventut... A Alemanya, la Família va tornar a complir la missió al penjar-se una medalla sabent competir amb els Estats Units, a què envien un missatge per als pròxims anys, i confirmant les grans expectatives en un Mundial en què han sabut dominar, digerir la relliscada amb Mali, patir quan tocava i, finalment, acabar celebrant una medalla.
Alemanya va apostar per desajustar Espanya col·locant Fiebich sobre Iyana, però el cabal ofensiu de les Méndez superava les amfitriones amb Conde i Gustafson portant el pes anotador i Martín repartint assistències per posar un folgat 9-22 al marcador. Espanya semblava encarrilar el xoc camí cap al bronze. La profunditat de banqueta mantenia la consistència, mentre les teutones provaven solucions per poder igualar el duel deixant el partit 15-25 al final del primer quart.
Una escomesa liderada per Peterson va igualar el partit (33-33). Les espanyoles es refugiaven en el rebot, però les exteriors alemanyes es van mostrar agressives. En aquells moments complicats tornava a aparèixer Iyana. Les de Méndez s’abraçaven a la defensa per recuperar terreny i deixar el marcador al descans 36-40.
Va començar la segona part amb un inici extraordinari d’Espanya, que va endossar un parcial de 0-15 per obrir bretxa (39-55). Iyana Martín portava la brúixola i Carrera es feia forta a la zona (15 punts), a què sumaven una defensa que va anar diluint a l’atac alemany. El partit es tornava a complicar per a les amfitriones.
L’últim quart va arrencar amb dos triples de Conde i Cazorla per acabar de trencar el duel (51-67). Espanya es feia fort a les zones i Alemanya navegava a la deriva, amb una Fiebich frustrada que veia una tècnica. Iyana Martín (22 punts i 10 assistències) continuava portant la batuta amb Carrera i Awa dominant la pintura i Conde sumant de cara al cèrcol (12).
Va ser una final de consolació guanyada amb autoritat i mereixement. I una quarta medalla mundialista per a Espanya i per a una Alba Torrens que es va acomiadar pujada al podi, i entregant el testimoni a una Iyana Martín estel·lar als seus 20 anys. Una jugadora d’època que liderarà Espanya durant la pròxima dècada. I ho farà liderant una nova generació, una altra més, que continua alimentant l’enorme llegat de la Familia.
Or per als EUA
La selecció nord-americana, que fa 20 anys que no perd un partit, va aconseguir el cinquè or mundial consecutiu després de vèncer a la final a França (97-79), que amb prou feines va resistir fins al descans. Breanna Stewart, amb 22 punts, va ser escollida MVP del campionat.
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