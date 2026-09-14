Europa recupera la corona a la Copa Solheim de golf
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
NICOLAS TUCAT
Europa torna a ser la reina de la Copa Solheim després d’imposar-se ahir als EUA per 15-13, el seu novè títol en 20 edicions, després d’una última jornada a Cromvoirt (als Països Baixos) en què el combinat capitanejat per Anna Nordqvist va ser superior en els individuals. Carlota Ciganda i Julia López van guanyar els seus punts.
- Cotarelo incendia la Diada a Ripoll
- El Cafè: de 'bar de barri' a referent de pintxos i tapes
- Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
- Té 112 anys i és la dona més longeva de Catalunya: la extraordinària vida de Carme Noguera
- Canvi d’hora a Espanya: el BOE confirma quan serà el canvi a l’horari d’hivern
- Una barca amb onze persones xoca contra les roques a Calella de Palafrugell
- Un estudi revela quines són les destinacions més visitades en cotxe aquest estiu: la Costa Brava hi és
- Carta d'una lectora: A qui perjudiquen les vagues dels mestres i professors?