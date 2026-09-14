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Gresini homenatja l’enyorat Simoncelli

Marco Simoncelli

Marco Simoncelli

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E. P. R.

Misano

Hi ha morts, hi ha pèrdues, desaparicions, dolors que no s’obliden ni tan sols amb el pas del temps. Al Mundial de motociclisme li passa amb la mort d’algun dels seus pilots. Tots els qui han tingut accidents mortals continuen a les ments dels 1.500 habitants del pàdoc, però, no ens enganyem, uns més que d’altres.

Marco Simoncelli, el pilot que admirava el món i deixava bocabadats tots els ídols d’aquest esport, va patir aquell mortal accident a Sepang (Malàisia) el 23 d’octubre del 2011, amb tan sols 24 anys. Aquell sinistre va començar a canviar el destí del campionat. Es van canviar algunes normes, va augmentar la seguretat i, sobretot, es va crear el fabulós i efectiu equip mèdic d’intervenció immediata (a la pista), que dirigeix el doctor Ángel Charte.

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Ahir, a Misano, al circuit Marco Simoncelli, de Rimini, rebatejat amb el seu nom el 2012, l’equip del desaparegut campió italià Fausto Gresini, ara dirigit per la seva vídua Nadia Padovani, va protagonitzar un emotiu homenatge. Ho va fer juntament amb Àlex Márquez i Fermín Aldeguer al vestir-se tots, motos, pilots, enginyers i mecànics amb els colors del San Carlo Honda Gresini, del 2011. "Aquests colors et posen la pell de gallina, tant a mi com a Fermín". "És un homenatgebonic i emotiu", va admetre Àlex Márquez.

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