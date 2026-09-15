Entrevista | Stefi Batlle Directora Corporativa del Bàsquet Girona i directora de la Fundació
"El Bàsquet Girona no té una secció femenina dins d'un club masculí: és un club amb equips masculins i femenins"
El Departament d’Esports de la Generalitat impulsa un cicle de conferències per promoure el lideratge femení en l’esport que s'obre aquesta tarda a Girona (16h, Auditori Josep Irla) amb una ponència de la Directora Corporativa del Bàsquet Girona i directora de la Fundació sobre el paper de la dona en les organitzacions esportives
Amb aquest cicle de conferències, el Departament d'Esports vol generar espais d'inspiració, debat i intercanvi d'experiències que contribueixin a incrementar la presència de dones en els òrgans de govern de clubs, federacions i entitats esportives, així com reforçar el paper de les esportistes com a referents per a les noves generacions. En aquesta entrevista, Stefi Batlle explica la seva experiència personal i dona algunes claus de futur.
Si el talent no te gènere, per què els despatxos de l'esport encara en continuen tenint?
Perquè és un procés, un procés que no és ràpid, i ho hem vist també amb l'exposició cada cop més gran de l'esport femení professional com a tal. També perquè, com a dones, nosaltres hem de fer aquest pas endavant i pensar "i per què no podré estar al capdavant d'un projecte en diferents àmbits de l'esport professional?". Amb el temps s'acabarà aconseguint, però no és ràpid, tot porta el seu procés.
Què s'ha de transformar encara avui en les estructures dels clubs esportius perquè hi hagi més dones prenent decisions?
El que cal és normalitzar que és igual si al capdavant hi ha un home o una dona, i tenir clar que el que importa és quin tipus de lideratge es fa. Hem d'aconseguir que el lideratge d'una dona no es vegi com una cosa excepcional i que el realment important sigui el que s'aconsegueix amb aquest lideratge, el faci un home o una dona.
Ha tingut alguna vegada la sensació que pel fet de ser dona havia de demostrar més que un home?
La veritat és que no, tinc la sort que no he hagut de demostrar més, però sé que en general sí que passa. I és una pena, no hauria de ser aix. Tot passa per la normalització que li deia abans, no importa si això ho lidera en Pere o la Laura, es tracta de capacitats. Jo no m'he trobat amb aquesta situació que em planteja, però sí amb el fet de despertar sorpresa entre algunes persones per veure'm en un càrrec com aquest en un club professional de bàsquet. L'esport en si sempre ha sigut molt masculí, perquè l'exposició sempre ha sigut molt masculina i clar, encara costa de veure una dona en segons quins càrrecs, però també fa uns anys costava pensar que un equip de futbol femení pogués omplir el Camp Nou i ara passa. Vull dir que al final és una cosa que s'ha d'anar normalitzant, en una societat on tot va canviant.
En algun moment ha notat un tracte diferent per ser dona?
Potser sí en algun moment, però li diria que no només en aquest àmbit, sinó en molts al llarg de la vida. Pero tampoc he tingut situació greu en aquest sentit. Si posem el cas de les jugadores també s'està veient que les coses comencen a canviar. Les diferències que hi ha de sous, a nivell comunicatiu, a nivell de professionalització, a nivell de patrocinis, etcètera, encara són molt grans, però alguna cosa s'està movent. Elles segur que es poden sentir tractades diferents pel fet de ser dones.
Fins on pot arribar un club per reduir aquesta distància si el mercat encara genera uns ingressos molt diferents?
Un club sol és impossible, això ha d'arribar amb la unió de molta gent i ho hem de fer créixer entre tots. Qui descobreix el bàsquet de noies en queda enamorat i vol repetir. A qui liu agrada el bàsquet, hauria de voler apostar pels dos equips, masculins i femenins. La Lliga Femenina i l'Eurolliga van fer passos per créixer, però com li deia abans, tot és lent.
La Lliga F no ha pogut vendre els drets pel preu que volia i gairebé els ha acabat regalant. Què vol dir això?
És un peix que es mossega la cua. Tothom hi ha de posar el seu granet de sorra per anar-ho fent créixer, però tots, tant els clubs, com els mitjans, com les administracions, com el públic. Com li deia abans tot és bàsquet o tot és futbol, no es tracta de fer diferència entre el masculí i el femení, perquè t'ho passes igual de bé. Llavors la pregunta és per què un està a la meitat de gent que l'altre? Perquè la mentalitat encara és molt posada que l'esport que es consumeix, que es va a veure, és el masculí. Animo a la gent a provar de veure esport femení en directe, perquè segur que repeteix.
Què aporta una dona a la direcció d'un club que potser no aportaria un home? O plantejar així la pregunta ja és un error de base perquè implica que homes i dones aporten coses diferents només per una qüestió de gènere?
Jo crec que sí, que plantejat així ja ens equivoquem. Una dona o un home no aporten més, o menys, pel fet de ser-ho. No és un tema de gènere. Mai m'he plantejat els lideratges així. Al final és què puc aportar jo com a com a persona al meu club, a la meva feina. Sí que és veritat que segurament la societat està molt més acostumada a uns lideratges en masculí, i això és el que hem d'anar canviant, que no és una qüestió de gènere.
Què és més important per generar aquest canvi que estàvem parlant? Tenir més dones esportistes visibles i mediàtiques o tenir més dones als despatxos prenent decisions?
Les dues coses són necessàries i importants. Falta visibilitzar i normalitzar que no és excepcional que hi hagi dones liderant projectes. Hi ha d'haver esportistes, i aquestes esportistes han de tenir tots els recursos per poder desenvolupar la seva feina, per tenir èxit, i hi ha d'haver dones que puguin liderar projectes, igual com hi ha homes que també ho fan.
Com és vostè com a líder?
Jo soc molt de treball en equip, molt empàtica, confio en la meva gent i deixo fer. Això és molt important, necessites tenir un bon equip perquè les coses funcionin. Per molt que hi sigui jo el que necessitem és tenir bones peces perquè tot això funcioni, i més en el món de l'esport professional, que és molt intens i són set dies a la setmana. Això no s'atura mai, ni quan s'acaben les competicions, perquè després és quan més activitat hi ha als despatxos.
Parlem del Bàsquet Girona, un club que té a l'elit un equip masculí i un de femení. Com, com es treballa la convivència entre aquests dos equips professionals?
La clau és donar igualtat d'oportunitats, igualtat de serveis, igualtat de condicions de treball tant a un com l'altre. Mirem que la igualtat sigui màxima en tot. I aquí, al final, la realitat és que l'Spar Girona té més de vint anys d'història, més que el Bàsquet Girona, que va arribar més tard. Ens hem unit com un sol club però les noies ja hi eren, tenen més història, fa molts anys que competeixen a Europa i han guanyat títols. En cap cas podem dir que som un club masculí amb una secció femenina. Som un club de bàsquet amb dos equips d'elit i on, a més, el femení té un llarg historial d'èxits que s'ha de posar en valor.
A Catalunya on creu que està més endarrerida la presència de la dona? A les pistes i els camps, o en els despatxos?
De lideratges realment n'hi ha pocs, és la veritat, encara hi ha poques dones als despatxos de l'esport professional. En la part esportiva, hi ha moltes noies que practiquen esport, quan mires llicències esportives, el bàsquet està gairebé igualat amb nens i nenes, en el futbol ha pujat moltíssim, i en alguns esports inclús és al revés. Vull dir que tenim la sort que som en un territori on es practica molt d'esport ja des de petits. L'altre tema és que tinguin on poder-lo practicar, però això ja és un altre capítol. En esport professional encara estem molt anys enrere. El Barça hi va decidir apostar pel femení i això li ha donat molt visibilitat, tanta que veus moltes samarretes amb els noms d'Aitana Bonmatí o Alexia. Fer visible l'esport femení és clau.
Què podria fer el govern perquè d'aquí a 10 anys no fos necessari fer una jornada per impulsar el lideratge femení en l'esport?
El govern ajuda i fa el que ha de fer, el que ha d'anar canviant és la societat. Si se li dona visibiliat a l'esport femení, ho anem normalitzant i s'impulsa la practica i el consum, anirem fent passos importants cap a la igualtat. La Generalitat ajuda molt a l'esport femení.
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