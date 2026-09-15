La Cursa de la Dona de Girona arriba a la 13a edició amb més de 2.000 inscripcions fetes (continuen obertes)
La prova, que tindrà lloc el proper diumenge 27 de setembre, manté el recorregut de 5 quilòmetres, amb sortida al parc de la Devesa i arribada a la Copa
L’Ajuntament de Girona ha presentat aquest matí la 13a Cursa de la Dona, que tindrà lloc el pròxim diumenge dia 27 de setembre. La prova tornarà a convertir el parc de la Devesa i els carrers de Girona en l’escenari d’una jornada esportiva, familiar i solidària que, any rere any, aplega milers de dones. Aquest dimarts, el regidor d’Esports, Joventut i Ciutat Universitària i de Llengua Catalana de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran i Martínez, i la representant d’Esports Parra Patrícia Parra, han presentat la prova.
“Un any més, la Cursa de la Dona ens permet fer de Girona una ciutat més esportiva, saludable i participativa. És una prova oberta tant per a les corredores com per a les caminadores, i que posa l’esport i la salut al centre”, ha detallat el regidor d’Esports, Àdam Bertran i Martínez.
La cursa començarà a les 10.00 h, tant per a les caminadores com per a les corredores, des del passeig de la Devesa, al parc de la Devesa. El recorregut serà de 5 quilòmetres i l’arribada estarà situada a la Copa. De moment, ja hi ha inscrites més de 2.000 dones.
Com en les darreres edicions, la prova disposarà del servei municipal d’acollida d’infants La Gombola, una iniciativa que té per objectiu facilitar la participació de les dones que ho desitgin. El servei, adreçat a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys, estarà disponible el mateix dia de la cursa i requerirà inscripció prèvia.
Els dorsals i la bossa de la corredora s’entregaran al Complex Esportiu de Palau els dies 24 i 25 de setembre, d’11 a 20 h, i el dia 26 de setembre, d’11 a 13 h. Com a novetat, el divendres 18 i el dissabte 19 de setembre, de 10 a 13 h, hi haurà un punt per realitzar inscripcions presencials al Mercat del Lleó.
Activitats paral·leles
Entre les activitats paral·leles que s’han programat al voltant de la cursa, destaquen els entrenaments previs gratuïts. El primer es va fer el 29 de juliol i, des d’aleshores, han tingut lloc cada dimecres a les 19.30 h al Pavelló Municipal Girona-Fontajau. El programa culminarà el 23 de setembre amb la tradicional botifarrada, cortesia de Carns Damià.
A més, el dimarts 22 de setembre, a les 19 h, es farà la xerrada en línia “Mou-te avui, viu millor demà: pilates, força i longevitat per a la dona”, gràcies a la col·laboració del Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i l'Esport de Catalunya (COPLEFC). La sessió anirà a càrrec de Laura Moiset Prat, graduada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE), màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició Esportiva, i fundadora i directora de Corporis Pilates Studio. Les inscripcions són gratuïtes.
A banda, amb motiu de les dotze edicions celebrades fins ara, la Cursa de la Dona de Girona fa també un exercici de memòria amb la creació d’un blog que recull la trajectòria de la prova a través de les fotografies del fotògraf Toni Bautista. L’espai reuneix més de 35.000 fotografies, tant dels entrenaments com de les diferents edicions de la cursa, que la ciutadania pot consultar i descarregar gratuïtament.
Paral·lelament, l’Arxiu Municipal de Girona incorporarà al seu fons documental una selecció de 3.000 imatges representatives de les diferents edicions de la prova, des de la primera cursa, celebrada l’any 2014.
Inscripcions i preus
El preu de la inscripció era de 12 euros fins al 13 de setembre. S’ha establert un segon tram de 14 euros i, durant els dies previs a la celebració de la cursa, la inscripció tindrà un cost de 16 euros.
La Cursa de la Dona manté, un any més, el seu vessant solidari. En aquest sentit, es destinarà 1 euro de cada inscripció a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), al programa Guapes i Valentes de l’Oncolliga i a la Fundació Els Joncs.
Les inscripcions per a la cursa, les activitats paral·leles i el servei d’acollida d’infants estan obertes i es poden formalitzar a través del web www.cursadeladonagirona.com.
La Cursa de la Dona de Girona és organitzada per l’Ajuntament de Girona i Esports Parra. El patrocinador principal d’aquesta edició serà Clínica Girona, que durant els mesos previs a la cursa ha elaborat diferents càpsules de salut amb consells i recomanacions dels seus professionals per ajudar les participants a preparar la prova.
També tornarà a patrocinar l’esdeveniment CaixaBank. A més, es comptarà amb la col·laboració del Club Atletisme Girona, que donarà suport en l’àmbit tècnic i de voluntariat, així com de la Fundació Els Joncs, que contribuirà en la part logística de l’esdeveniment.
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