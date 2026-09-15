Un ensurt en un inici de rècord
El Barça va patir una caiguda de tensió contra el Levante, encaixant dos gols, cosa que no va tenir conseqüències en una arrencada de temporada supersònica. Una lleugera baixada, atenuada pel golàs d’Adeyemi, que ha de servir per aprendre. No ha pogut començar millor l’equip de Flick.
Marcos López
Va com un coet, deixant un rastre supersònic que l’emparenta amb el vertiginós Barça que Flick va fer néixer tot just arribar a Espanya. Un equip elèctric, divertit, que va deixar el Madrid d’Ancelotti nu i turmentat preguntant-se què dimonis havia passat davant seu. Ara, i en el seu tercer curs, aquest Barça 3.0 ha obtingut millors números en el seu impecable inici de Lliga. Són cinc partits i cinc victòries. Ha marcat, i sense nou després de la marxa de Lewandowski i Ferran Torres en un mateix estiu, 21 gols. És a dir, una mitjana superior als quatre gols, mentre que només n’ha encaixat quatre en 450 minuts. I dos els va signar el Levante en el pitjor moment del líder, que es va veure dèbil i terrenal.
El Barça va tenir un ensurt, perquè va veure retallat el seu còmode 0-3 fins a un 2-3 que va preocupar el tècnic alemany, perquè va detectar una inexplicable caiguda de tensió. Va quedar en un ensurt davant el fiable conjunt valencià, que no perdia a casa des del febrer passat. Tot va quedar atenuat després pel golàs d’Adeyemi, un davanter esquerrà acrobàtic que només sap marcar gols amb la cama dreta. Un suplent de rendiment immediat, com si fes tota la vida que espera vestir-se de blaugrana. Tot just ha jugat 140 minuts de Lliga, prou per marcar tres gols. I tots amb la dreta.
Missatge conciliador
Aquesta imponent cavalcada de l’exdavanter del Dortmund va calmar Flick després d’una segona part plena de problemes perquè el Barça, amb el penal de Lamine, va donar el partit per liquidat. Víctima dels seus propis errors –groller el d’Espart en l’1-3, quedant-se com una estàtua Christensen i fràgil com va estar Bernal a l’inici del 2-3–, l’equip va saber que aquestes baixades de tensió competitiva poden ser perjudicials. D’aquí la preocupació de l’alemany, per molt que a la sala de premsa del Levante llancés un missatge conciliador cap a la plantilla. La segona part serà, això sí, molt estudiada.
Molt estudiada perquè el Barça va deixar d’emetre els senyals que el fan perfectament recognoscible, arribant en aquest inici a xifres que no vaaconseguir ni a la primera Lliga. Aleshores, va sumar 15 punts de 15 possibles, però amb menys gols (17) que ara (21). I a la segona, aquell empat a Vallecas amb el Rayo va deixar per a la posteritat una frase de Flick que va servir de guia per no enredar-se en embolics d’autoestima i de panxa plena. "Els egos maten l’èxit", va pregonar el tècnic. El mateix que diumenge passat es va atribuir la condició de culpable del gol anotat per Iván Romero, que va aprofitar l’assistència inesperada d’Espart. El jove i improvisat lateral esquerre anava cansat, i amb rampes. Demanava ser substituït. Però l’entrenador va optar per esperar per prendre aquesta decisió.
"El primer gol que vam encaixar va ser culpa meva. Volíem fer el canvi i Espart ho havia demanat, però vam decidir esperar. Però estic content, vam guanyar i vam tenir un gran inici de partit", va admetre Flick, que no va tenir cap queixa sobre l’actitud dels seus jugadors a la segona meitat. Més aviat va fer tot el contrari, perquè va elogiar la capacitat que va exhibir el Barça per "sobreviure", superant l’angoixa que va viure en aquells instants fins que Adeyemi es va inventar una jugada monumental per fer callar tant xiuxiueig.
Sense cap esgarrinxada
Però l’ensurt va arribar. Va arribar coincidint amb aquest inici perfecte del líder, que no ha notat l’absència dels seus davanters titulars de la temporada passada. I ni tan sols el poderós Madrid de Mourinho pot mirar-lo als ulls. Els madridistes han anotat 14 gols en les cinc primeres jornades, set menys que el Barça, que va rebre a València el missatge d’una simple desconnexió que li podia haver costat car.
L’ensurt li va arribar a Flick en el millor moment possible. Amb un comodíssim coixí de punts (15 de 15) i sense cap esgarrinxada, però amb molts missatges, que ha de descodificar amb la seva plantilla. Li queden dos partits abans de l’aturada (el Racing dimecres al Camp Nou i dissabte al Sánchez Pizjuán) per certificar un esprint inicial irreprotxable.
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