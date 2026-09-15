Gabriel Jesus: "Les meves prioritats ara són Déu,la meva dona i els meus fills"
L’últim fitxatge del Barça era el més esperat perquè el davanter centre era un reforç prioritari per a Hansi Flick. Però ningú esperava que l’elegit, a última hora, fos ell
Francisco Cabezas
Gabriel Jesus (Sao Paulo, 1997), assegut a la cadira que han disposat els empleats del club i amb un forat encara sagnant a la cama dreta que es va fer al caure sobre la gespa de Mestalla ["és que l’herba estava molt seca"] té un tarannà místic del qual no se separa. Repeteix les referències a Déu, com una lletania, estant segur que, si ell compleix amb la seva part del tracte, tot anirà bé. Perquè hi ha un pla diví ja disposat.
¿Què és per a vostè la felicitat?
[Esbufega i pensa.] Jo crec molt en Déu. La felicitat és saber que Déu em regala la vida cada dia. Aquesta és la felicitat per a mi.
És vostè molt creient. ¿Llegeix la Bíblia diàriament?
Sí, soc molt creient.
¿La porta amb vostè en els partits, a la taquilla? ¿La llegeix abans de començar un partit?
Sí. Sempre en llegeixo un versicle. Ara estic llegint molts salms. La Bíblia mostra moltes coses que passen cada dia, les sensacions que tenim, tot... Per mi, és el llibre de la vida.
¿Creu en el destí?
Jo crec que tot està escrit. Déu sap totes les coses abans que nosaltres. Però nosaltres, de totes maneres, tenim el poder de decisió, que pot ser el bé o el mal. Hi ha dos camins diferents. I Déu vol el bé.
¿I quin és el pla que té Déu per a vostè?
Depèn molt de les meves accions. Si faig les coses bé, Déu té un pla molt bo per a mi. Si no les faig, això ja no està a les mans de Déu.
¿I està fent les coses bé?
Ho intento, però no soc perfecte. Sempre hi ha coses a millorar. Però el primer que penso és que he d’estimar Déu, sobretot, i els altres també.
¿On era quan li van dir que fitxaria pel Barça?
A casa. El meu agent em va trucar i em va preguntar si tenia cinc minuts lliures, que llavors parlaríem amb Deco.
¿S’ho va creure?
Sí, sí, sí. És clar. Crec molt en mi. En Déu, primer. I després en mi. En com treballo, en les meves qualitats... Aquesta finestra de fitxatges ha sigut ser molt estranya, al final del mercat, però per a mi ja està perfecte.
Quan les coses no van bé, ¿dubta del que té Déu reservat per a vostè?
De vegades sí. Per això he de llegir sempre la Bíblia, parlar amb Déu, preguntar i agrair tot el que m’ha donat i per tot el que he passat a la vida. Per tot. No només les coses bones, sinó també les que són per aprendre.
¿I les coses dolentes?
Les dolentes... Per mi no hi ha coses dolentes. Quan vaig començar a llegir més la Bíblia i a entendre el que vol Déu per a nosaltres, vaig veure que no hi ha coses dolentes, sinó coses, experiències que han de passar.
¿No creu més en el que va aprendre a Pequeninos do Meio Ambiente (el seu primer club de nen a Sao Paulo)?
Uf... Vaig aprendre molt, allà. Jo tenia set o vuit anys. M’encantava.
¿Més com a nen o com a futbolista?
Totes dues. Soc un tio que observa molt. Em fixava en Mamede [el seu mentor], que ajudava molt les criatures. Treballava més per treure els nens del carrer que no pas pel futbol. Era més per educar que per tenir un Gabriel Jesus. Això és la vida. Vaig firmar amb el Palmeiras amb 15 anys.
El camp dels Pequeninos estava al costat d’una presó.
Sí. Era la presó dels militars.
¿Com era la vida a la favela de Jardim Peri?
Perfecta. Des de la meva manera de veure-ho, és clar. No vaig tenir un pare, però sí una mare treballadora. Tenia els meus germans. Anava a l’escola. Jugava a futbol amb els amics. Sempre estava al carrer amb ells. Era perfecte. Però quan va passant el temps saps que la vida no va així.
La seva mare feia de mare, però també de pare.
Sí, de tot.
Treballava tot el dia.
Hi havia dies que no la veia. Sortia a les 7 del matí i no arribava fins a les 12 de la nit o la 1 de la matinada. Jo ja dormia. Podia no veure-la en dos o tres dies.
Vivia en una favela. ¿La seva perspectiva amb els diners ha canviat? ¿Quina importància tenen per a vostè els diners?
No m’ha canviat res. No soc hipòcrita, tinc diners. Però visc amb poc. Tinc una bona casa, bon menjar, bons cotxes, puc anar a qualsevol lloc... Els meus fills poden anar a una bona escola, puc tenir seguretat, però puc ajudar també les persones. No pots deixar que els diners et controlin a tu, ha de ser al revés.
Ha dit que el mercat havia sigut una mica estrany. ¿Potser perquè estava pendent de sortir de l’Arsenal?
Ha sigut estrany per a tothom, no només per a mi. Pocs clubs han fet fitxatges de jugadors en la meva posició.
¿Estava preocupat?
No estava preocupat. Vaig estar un parell de dies esperant que passés alguna cosa amb la meva situació, perquè em quedava un any de contracte amb l’Arsenal. És diferent si te’n queden tres. Sabia que alguna cosa passaria, no sabia què. Ja m’havia passat abans. Una altra vegada, Déu va actuar.
¿Tenia un futur gris a l’Arsenal i el Barça va ser un raig de llum?
Per tot el que va passar l’última temporada: quan em vaig lesionar, vaig tornar bé, vaig jugar, no vaig jugar, ja sabia que no tindria minuts. Entrenava i feia tot el que estava a la meva mà i creia que passaria alguna cosa meravellosa; si no, estava entrenant amb l’Arsenal. És clar, quan ve el Barça, tu ja penses: ¿quan vaig cap allà?
Té 29 anys, però sembla que hagi viscut mil vides.
És que vaig arribar amb 19 a Manchester. He jugat deu anys a Anglaterra, més sis o set anys sempre a la selecció. Passen moltes coses en aquests anys.
¿Es considera més bon jugador que quan estava al Manchester City? ¿Més madur, amb més físic, entenent més el joc...?
Sí, sí, ara entenc més el partit. Soc el mateix jugador, però en èpoques diferents. La meva situació és diferent. Tinc les mateixes ganes de jugar, de guanyar, d’estar... Necessito ritme, minuts, que és el que tenia al City, on jugava sempre. Aquí estic adaptant-me a com juga l’equip. És un procés que anirà avançant. Soc el mateix jugador, però amb més experiència.
Va estar quasi un any de baixa per la lesió al genoll. ¿Va canviar després d’aquella lesió?
Molt.
¿Què li va ensenyar aquella lesió?
Vaig canviar més personalment que futbolísticament. La meva prioritat ara és una altra. Abans era futbol, futbol, futbol. I si no estava content em tancava a l’habitació i no parlava amb ningú. Després de lesionar-me vaig veure com són les persones. Quan ets a dalt, quan jugues i marques gols, molta gent et parla. Quan ets a baix perquè no jugues, estàs lesionat... Llavors quasi ningú t’escriu.
En una entrevista va dir que abans de la lesió no era tan bon pare o tan bon marit com després.
Em referia al fet que no dedicava tant temps a la meva dona i els meus fills, no que no estigués bé amb ells. Ara evito fer coses, per exemple una entrevista, per estar amb els meus dos fills [l’Helena, de quatre anys, i el Daniel, d’un] i la meva dona [Rayane Lima], que són les meves prioritats. Les meves prioritats ara són Déu, la meva dona i els meus fills.
Ha dit que és el mateix jugador que abans. ¿El mateix que quan el van anomenar Tetinha?
No, no ho soc. Quan ets petit, la il·lusió pel futbol és diferent. Només vols jugar. Després, quan ja ets al primer equip, veus que és totalment diferent. Que és més que futbol. Que has de guanyar.
¿Quin significat tenia Tetinha?
[Riu.] És una paraula amb diversos significats. No recordo com va començar. Jugava amb nois de la meva edat però jo era diferent, més bo, i havia de jugar amb nois dos o tres anys més grans. Tetinha, en aquest context, significa que és una cosa molt fàcil.
¿Creu que pot tornar amb la selecció del Brasil?
Sí. No només jo, sinó altres jugadors que fa temps que no hi van.
¿La troba a faltar?
Sí, tinc ganes de tornar. Ja sé que he de jugar, rendir, marcar gols amb el meu club... Tindré la meva oportunitat.
¿Es considera un somiador?
Sí, molt.
¿En què somia?
Avui somio amb la Champions. Per ser honest, somio a guanyar-la. N’he arribat a les dues finals i no les vaig guanyar. És un títol que encara no tinc.
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