Iyana Martín, l’estrella del Mundial que ha d’il·luminar l’Spar Girona
La base asturiana, que avui representarà l’equip gironí a la presentació de la Lliga Femenina a Madrid, arriba a Fontajau després de guanyar el bronze amb Espanya, entrar al cinc ideal del campionat del món i ser escollida millor jugadora jove del torneig
Quan l’Spar Girona va anunciar el fitxatge d’Iyana Martín abans de l’estiu, Pere Puig la va definir com «una de les millors jugadores joves d’Europa». Pocs mesos després, aquella valoració del director esportiu del club fins i tot pot haver quedat curta. La base asturiana, de només 20 anys, arribarà a Fontajau després d’haver-se convertit en una de les grans sensacions del Mundial de Berlín, d’haver liderat Espanya cap a la medalla de bronze i d’haver sortit del torneig definitivament elevada a la categoria d’estrella. Avui serà precisament ella l’encarregada de representar l’Spar Girona en la presentació oficial de la Lliga Femenina Endesa a Madrid.
Girona encara no l’ha pogut veure vestida amb els colors de l'Uni, però ja té motius per fregar-se les mans. Martín ha estat inclosa en el cinc ideal del Mundial i ha rebut el premi a la millor jugadora jove de la competició després d’un torneig en què ha assumit responsabilitats impropies de la seva edat. No només ha anotat o repartit joc. Ha dirigit, ha desequilibrat, ha competit sense complexos contra les millors jugadores del planeta i, sobretot, ha transmès la sensació que el bàsquet espanyol té davant seu una jugadora destinada a marcar una època.
Exhibició al Mundial
La seva exhibició en el partit pel bronze contra Alemanya ha estat la millor síntesi del seu Mundial. Martín va acabar amb 22 punts i 9 assistències per conduir Espanya fins al podi i posar la rúbrica a dues setmanes excepcionals. Abans, en les semifinals contra els Estats Units, ja havia deixat una de les imatges del torneig amb una acció davant Breanna Stewart, posteriorment escollida MVP del Mundial, que s’ha fet viral per la facilitat i la naturalitat amb què la base espanyola ha deixat enrere una de les grans estrelles del bàsquet mundial.
Precisament aquesta manera de jugar explica bona part del fenomen. Iyana Martín no només és efectiva. És atractiva de veure. Té imaginació, canvi de ritme, lectura del joc i una espontaneïtat que ha convertit moltes de les seves accions en material recurrent a les xarxes socials. Fins al punt que, més enllà dels premis oficials, s’ha convertit en una mena d’MVP popular del campionat. El Mundial l’ha situat definitivament al centre del focus mediàtic i ha fet créixer una capacitat d’atracció que ja començava a ser evident abans de viatjar a Berlín.
La dimensió que ha adquirit el fenomen ha arribat fins a la mateixa FIBA. El seu secretari general, Andreas Zagklis, ha citat Martín al costat de Caitlin Clark per explicar fins on pot arribar la popularitat del bàsquet femení els pròxims anys. «Als Jocs de Los Angeles, les nostres jugadores poden estar al mateix nivell o fins i tot superar en popularitat molts dels nostres jugadors. L’exemple d’Iyana o de Caitlin Clark així ho demostra», va assegurar. Una comparació que dona la mesura de l’impacte que ha causat l’asturiana.
Formada a Catalunya
I tot plegat sense que la seva irrupció sigui exactament una sorpresa. Martín fa anys que crema etapes a una velocitat extraordinària. Formada al programa Segle XXI, on va arribar amb només 14 anys, ja es va presentar internacionalment en la final del Mundial sub-19 del 2023. Era dos anys més jove que bona part de les participants, però va firmar 19 punts i 22 de valoració contra els Estats Units i va ser escollida MVP del torneig malgrat la derrota espanyola a la final.
Després ha continuat acumulant reconeixements. Amb el Perfumerías Avenida s’ha consolidat durant les dues últimes temporades entre les jugadores més determinants de la Lliga Femenina. El curs passat va ser escollida MVP Nacional de la competició, va entrar al cinc ideal i va acabar entre les tres finalistes al premi d’MVP absoluta després de signar 14,3 punts, 4,6 assistències i 13,8 de valoració per partit. Un any abans ja havia rebut el premi a la millor jugadora jove de l’Eurolliga. També ha estat seleccionada amb el número 7 del Draft de la WNBA per les Portland Fire.
Gran palmarès
El seu palmarès amb la selecció tampoc deixa gaire marge per parlar només de futur. Martín ha format part de la generació que ha acumulat èxits en les categories inferiors, amb dos subcampionats mundials sub-17 i sub-19, i l’estiu passat ja va guanyar la plata amb l’absoluta a l’Eurobasket. El bronze de Berlín ha estat un pas més, però probablement el més important fins ara perquè l’ha convertit en una referència d’Espanya al costat de jugadores molt més experimentades.
Quan l’Spar la va convèncer perquè canviés Salamanca per Girona, Pere Puig ja destacava que el club incorporava una base que garantia «una bona organització de joc, punts, defensa, caràcter i lideratge». L’aposta no és només immediata. Martín ha signat per dues temporades, fins al 2028, i es posa ara a les ordres de Roberto Íñiguez amb l’objectiu de continuar creixent dins d’un projecte que tornarà a exigir al màxim nivell tant a la Lliga Femenina com a Europa.
El Mundial, però, ha canviat les expectatives. L’Spar va fitxar una de les grans promeses del bàsquet espanyol i rebrà ara una jugadora que ja ha demostrat que pot competir i brillar entre les millors del món. Amb només 20 anys, Iyana Martín arriba a Girona amb talent, caràcter, una enorme capacitat d’atracció i un sostre que encara sembla lluny. Fontajau espera ara poder gaudir de prop de l’estrella que ha enlluernat Berlín, abans no faci el salt als Estats Units, on segur que hi trobarà les portes obertes de bat a bat.
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