L’ascens en la carrera de Raül Coloma: un rodamon a l’Àsia
L’entrenador figuerenc, de 29 anys, ha iniciat una nova etapa com a director tècnic i responsable del futbol formatiu de l’Abdysh-Ata FC de Kirguizistan, després de les experiències a la Xina i a Hong Kong. «La situació laboral a Catalunya per als que ens volem dedicar al futbol ja sabem quina és», apunta sobre la decisió de marxar
«Sempre he pensat que s’han de prendre decisions com aquesta. En el primer moment vaig dubtar per la meva situació personal, perquè aquí estava amb la família, els amics i tenia parella, però la situació laboral a Catalunya per als que ens volem dedicar al futbol ja sabem quina és: sous baixos, molta competitivitat... Si vols ser entrenador professional i no tens una carrera de futbolista sempre és més difícil tenir oportunitats. Les pots tenir, és clar, però la competència és alta». Raül Coloma (Figueres, 1997) va ser conscient de seguida que per fer realitat el seu somni, pel qual portava més d’una dècada treballant amb experiència a la banqueta del Palafrugell, a la Barça Academy dels Estats Units o a l’estructura del Girona, havia d’agafar un avió i traslladar-se a l’Àsia on s’ha convertit en tot un rodamon. «Tenia clar que volia marxar. En aquell moment estava acabant la carrera, em va sortir l’opció d’anar al Nanjing Honor FC, a la Xina i la vaig agafar», recorda l’entrenador el qual des de llavors ha anat ascendint en el seu currículum amb una etapa a l’Eastern District FC de Hong Kong i des de fa poques setmanes a l’Abdysh-Ata FC de Kirguizistan, on exerceix de director tècnic i responsable del futbol formatiu.
«És un projecte força xulo. La infrastructura és de les millors de l’Àsia central; tenen onze camps de futbol, n’estan construint dos més i volen fer dues residències. El club vol fer un pas més i m’han vingut a buscar per acabar de donar una identitat als equips. És molta responsabilitat i hi ha molta feina a fer, la veritat», explica Coloma. El figuerenc té el repte de liderar la definició de la metodologia futbolística de l’Abdysh-Ata FC i el model de desenvolupament de jugadors, coordinant una estructura de més de 600 futbolistes i una vintena d’entrenadors. «Les coses han anat canviant força ràpid des que soc fora. Vaig anar a la Xina a fer d’entrenador, després a Hong Kong vaig començar a fer de director d’acadèmia i també d’entrenador, i ara aquí estic dirigint tota l’acadèmia. Porta molta més feina perquè m’inclou des del sub-6 (prebenjamins) fins al filial i cada categoria té diversos equips com a Espanya (A, B, C...)», apunta. A part, s’ha proposat «identificar talents, fer-los plans personalitzats i donar-los oportunitats amb equips de major edat perquè es vagin provant i agafin experiència amb jugadors de més nivell i competència física».
Tot i que reconeix que «quan em van dir de venir aquí vaig haver de mirar el mapa per ubicar Kirguizistan», tampoc va dubtar en aprofitar l’oportunitat. «Amb les opcions que he anat agafant ho tinc una mica més per mà i ja no fa tanta por marxar», diu.
El creixement futbolístic de l’Àsia
Des que va aterrar-hi el 2023, Coloma ha pogut copsar com està creixent el futbol al continent asiàtic. «Hi estan posant molts calers en general per desenvolupar-lo, no només al futbol base. Els clubs estan construint ciutats esportives i nous camps, fitxen futbolistes i entrenadors estrangers... Potser abans els jugadors cobraven entre 2.000 o 4.000 dòlars i ara hi ha gent que pot estar entre els 15.000 i 17.000. La diferència és molt grossa. Tothom vol millorar, fer les coses bé i té la idea d’anar progressant de mica en mica amb una identitat, que és el que està buscant el meu club. L’Abdysh-Ata forma jugadors joves del planter amb una identitat pròpia basada en el joc posicional i en curt. Vol tenir equips proactius, que puguin pressionar a dalt, siguin dominadors de la pilota i comencin des del darrere», exposa.
Projecte a llarg termini
L’entrenador té feina aquests dies en fer entendre la seva filosofia: «A la Xina vaig aprendre mandarí, a Hong Kong vaig tenir avantatge perquè com havia estat colònia anglesa tothom parlava anglès i aquí, a Kirguizistan, es parla rus i kirguís. Jo no en sé... Estic fent formacions per intentar fer entendre el joc d’una manera més pràctica. He convocat tots els entrenadors per ensenyar-los totes les parts del model de joc i que l’agafin d’una manera més viscuda per poder-lo traslladar després als seus equips. Tenim problemes amb l’idioma, però a poc a poc. Ho van agafant».
Si a Nanjing i a Hong Kong era «un estranger més», a Kant, la ciutat d’on és l’Abdysh-Ata FC, és «l’estranger». «La cultura i tot és molt diferent. La gent és molt respectuosa, propera, et ve tothom a donar la mà i saludar, s’interessen que estiguis bé... De moment, noto molt l’escalfor humana. Gairebé sempre vaig al mateix restaurant i em donen conversa. L’idioma d’entrada és una barrera, però m’ajuden per trobar la traducció si veuen que no els entenc. Això a la Xina és impensable. Allà arribes, demanes i te’n vas. Cadascú va a la seva», assegura.
Raül Coloma tindrà temps a entendre i fer-se entendre. Ha firmat un contracte fins al 30 de juny de 2027, però sap que la confiança del club en la seva feina és total: «La idea és allargar-ho. M’han donat molt de poder i quan vegin que les coses funcionen doncs anirem renovant. El projecte és a llarg termini. He de construir un camí des dels més petits fins als més grans perquè tothom parli el mateix idioma futbolístic i, evidentment, això no passa en un any».
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