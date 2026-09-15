Márquez: "Si passa, passa; si no, almenys ho haurem gaudit"
L’astre català ha passat d’estar a 102 punts del líder del Mundial el maig a liderar-lo després de sumar el doble de punts que el segon. Només E.T. és capaç d’això.
Emilio Pérez de Rozas
Mirin, jo els explico algunes dades, res d’opinions (de moment). Dades, xifres i jutgIn vostès mateixos. Mirin, no els recordaré, o sí, ¡què carai!, sí, que estem davant D’algú que ha corregut 297 grans premis i que n’ha guanyat 104 o que ha pujat al podi més de la meitat de carreres en les quals ha participat: 170. I que té nou títols mundials.
Amb aquestes dades podrien fer-se una idea del fenomen que tenim al davant. Marc Márquez Alentà, de 33 anys, ha donat, ell sol, la volta al campionat. Segueixo amb dades, res d’opinions (de moment). Després dels primers set grans premis de l’any, l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia) era líder destacat del Mundial de MotoGP i il Cannibale era vuitè amb 102 punts. Transcorreguts els altres següents set grans premis, caps de setmana i disputades 14 carreres, MM93 ja és líder, ha empatat a punts, que no a victòries (5 contra 1), amb el madrileny Jorge Martín (Aprilia) i té Bezz (tercer) a 33 punts.
És a dir, Márquez ha tret 135 punts a Bezzecchi en set caps de setmana. ¿Com?, molt senzill: Márquez ha sumat, en els últims set grans premis, 203 punts; Martinator, que és segon, 118; Bezz, tercer, 68; Di Giannantonio, quart, 89; Acosta, cinquè, 106; Ogura, sisè, sisè, 111; Fernández, setè, 112, i Bagnaia, novè, 72.
¿Volen més xifres per jutjar? Els les proporciono encantat. En aquesta temporada i per parlar només dels tres grans candidats al títol, Márquez ha guanyat 11 carreres (cinc grans premis: Hongria, Brno, Alemanya, Aragó i San Marino; i sis esprints: Brasil, Jerez, Hongria, Alemanya, Aragó i San Marino), per 4 de Martinador (un GP, França i tres esprints: EUA, França i GB) i quatre més de Bezz (quatre grans premis: Tailàndia, Brasil, EUA i Itàlia). És evident que la remuntada i el comandament del rei ha sigut brutal.
"L’estat mental"
¿A què dona més importància: a la victòria a Misano o al liderat del Mundial? "A la victòria, perquè es produeix en un cap de setmana en què hem sumat el màxim de punts possibles, 37, i ja estem empatats a punts amb Jorge [Martín], tot i que som líders per més quantitat de victòries".
No estàvem tan bojos aquells que li dèiem que vostè era l’únic capaç de capgirar la situació i fer desaparèixer aquells 102 punts de desavantatge. "La veritat és que tu tenies més confiança en les meves possibilitats de les que tenia jo, però vaig dir que havia rebut un regal dels meus oponents i que intentaria aprofitar-ho, i ho he fet".
Això sí, si alguna cosa ha canviat és que Márquez (que volia el novè títol i ja el té: el que va guanyar l’any passat després de quatre anys de travessia del desert) ara continua perseguint el títol, el desè, però amb una altra mentalitat: "Continuaré lluitant com sempre, amb la passió de sempre i, mira, si passa, passa; i si no passa, almenys ho haurem gaudit".
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