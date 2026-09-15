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Moeve Fútbol Zone 2x03: Lamine, Mbappé i la cursa per ser el millor del món
El cap de setmana deixa un nou capítol en el pols entre Barça i Real Madrid. Els blaugrana van tornar a guanyar, aquesta vegada contra el Levante (2-4), amb un Lamine Yamal estel·lar i ja convertit en un dels grans focus d’atenció d’aquest inici de temporada. El Madrid, per la seva banda, va respondre amb contundència davant el Rayo Vallecano (4-1) i manté la persecució al líder. Analitzem el moment dels dos grans, les claus dels seus partits i tot el que està deixant aquest inici de LaLiga amb els periodistes Juli García i Raúl Fuentes. Més informació